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Trabzonspor'da Kucka şoku

Trabzonspor'da Kucka şoku
Trabzonspor'da Kucka şoku

Trabzonspor’un Slovak oyuncusu Juraj Kucka’nın 3 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“Oyuncumuz Juraj Kucka'nın ülkesi Slovakya'nın deplasmanda oynadığı Çek Cumhuriyeti maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir. Hafta sonu Trabzon'a gelecek olan oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler yapılacak ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.”  

Gökmen Şahin
TRABZON (İHA) -

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