Trafik insan hayatını doğrudan etkileyen bir enerjidir

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde şu anda en büyük problemin trafik ve trafik eğitiminde ki eksikliklerin olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, sistemde birçok yanlışın olduğunu ve bunların düzeltilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Avcı, “Sürücü kursu eğitimi için resmi eğitim kitabı güncellenmeli ve trafikte gerekli hassasiyet sağlanmalı” dedi.

‘’Trafik, para kazanılan bir olaydır’’

Trafik kazalarına karşın, ülkemizde kurulmuş sivil toplum kuruluşu olan; "Trafik Kazalarını Önleme Derneği"nin yıllardır başkanlığı görevini sürdüren Dr. Mehmet Zeki Avcı; Sorunlara karşın, çözüm yolları önerme süreçlerinin; Menfaat gücü olarak tanımlanabilecek bazı gruplaşmalar ile tıkandığını, sonuçta yaşanılan üzüntü ve olumsuzlukların devam ettiği söyledi. Dr. Avcı, "Ülkede; trafik, para kazanılan bir olaydır. Kabullenilmiş bazı düzenler, bazılarının da işine gelir. Ancak; insan hayatı ön planda olmalıdır "dedi.

“Her gün 100 civarında, ilkokul öğrencisi trafik eğitim alıyor”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, trafik kadar ihmal edilmiş çok az başlık bulunduğunu söyleyen Dr. Avcı, ‘’Trafik aslında insan hayatını doğrudan etkileyen ve yaşam biçiminin bir parçası olan enerjidir. Bu ülkede; trafik hep göz ardı edilmiş, sorumlusunun kim olduğu belli olmayan bir süreçtir. Biz dernek olarak güncel çalışmalarımızı devam ettirmek durumundayız. Özel trafik eğitim parkında her gün 100 sayısı civarında ilkokul öğrencisi eğitim almaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl bu eğitim biçimi liselere de aktarılacaktır. Pilot eğitim liselerini seçip, eğitim vereceğiz ve eğitim verilmeyen liseler ile karşılaştıracağımız bir çalışmamız olacak. İlgili makamlara doğru bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Eksiklikleri gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yollardaki denetimlerin eksiklikleri üzerine çalışmalarımız var. Bununla birlikte yollar üzerine de çalışmalarımız var. Vatandaşlardan gelen uyarıları yetkililere iletmek gibi aracı bir görevimiz de var. Bazen menfaat gruplarına dokunduğumuz zaman canları sıkılabiliyor. Ülkede trafik para kazanılan bir olaydır. Kabullenilmiş belli düzenler bazılarının da işine gelir. Eski ticari araçların muayenesinin yapılması lazım dediğimizde sahipleri tepki veriyor. Ancak insan hayatı ön planda olmalıdır " şeklinde konuştu.

“Mahkemeler, sadece sürücüyü yargılıyor”

"Mahkemelerde, biz sadece sürücüyü yargılıyoruz” diyen Dr. Avcı, “Işıklar yanmazdı, tabela yoktu, çizgiler bozuktu gibi mahkeme kararları oluyor. Ama bunlar, köşede tutuluyor. Örnek olarak; 2-3 yıl önce Haspolat'ta bir yaya geçidi yapıldı. Ancak tartışması devam ediyor. 4 şeritli yola yaya geçidi yapılıyor. Bu durumda biri öldüğü zaman da sürücü 'dikkatsiz' deniliyor. Peki; neden oraya alt geçit ya da üst geçit yapılmadı? ’’dedi.

‘’Sürücü okullarının kullandığı kitaplar; korsan kitaptır’’

KKTC'de ana eğitim kitabı güncellenmediği için; şu anda sürücü okullarının kullandığı kitapların korsan kitap olduğunu da kaydeden Dr. Avcı, “ Devletin resmi kitabı güncellenmediği için dağıtılmıyor. 2003 yılında; devlet, ilk defa resmi kitabını çıkardı. Ne yazık ki, o da kullanılmadı. Çünkü yazılı sınav uygulamasına geçilmesini kimse istemedi. Sürücü okullarının kitabı yok, müfredatı yok. Peki, insanlar bu kuralları korsan kitapçıklardan öğreniyor. Eğitmen olmak için; 25 yaşını doldurmak gerekir. 50 sorudan yüzde 60'ını yaparsanız, yazılı sınavı da geçmiş oluyorsunuz. Bu eğitimlerde bir saat araba sürüyorsunuz, onu da başarılı sürerseniz eğitmen oluyorsunuz. Bu durum dünyada yok artık. Müfettiş olmak için; Sadece, Kamu Hizmeti Komisyonu'nda sınava giriyorsunuz ve ertesi gün müfettiş oluyorsunuz "diyerek sözlerini sonlandırdı.