Gözde İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İsmail Dik, akıllı lenslerle ilgili bilgi verdi. Son 3 yıldır dünyayla birlikte Türkiye'de de kullanımı yaygınlaşan trifokal lenslerin katarakt hastalarının genelinde uygulandığını ifade ederek, bu lenslerle birlikte birkaç gözlüğü aynı anda kullanan hastaların gözlüklerden kurtulduğunu söyledi. Op. Dr. Dik, "İleri yaşla birlikte görülen katarakt, sıklıkla karşımıza çıkıyor. Trifokal lensler görüş konforu sağladığı için genç yaşlarda da kullanılabiliyor. Katarakt, doğuştan, metabolik hastalıklar nedeniyle veya travma sonrasında da oluşabiliyor. Operasyon, damla kullanılarak, lokal anesteziyle 5-10 dakika içinde tamamlanıyor. Ameliyat sonrası göz kapanmıyor. Hasta operasyonun ardından normal yaşantısına dönebiliyor. Trifokal lenslerle eskiye göre çok daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de de üretimine başlanan trifokal lenslerin bu konuda deneyim sahibi uzman hekimler tarafından uygulanması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr İsmail Dik, Türkiye'deki göz doktorlarının sürekli gelişen teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip ettiklerini ve dünya standartlarında operasyonlar yapabildiklerini sözlerine ekledi.