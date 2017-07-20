TripAdvisor’dan tam not alan 'korunan alan' sayısı 41’e yükseldi

Derecelendirmede 5 yıldız en yüksek puanı temsil ederken TripAdvisor’dan tam not alan korunan alan sayısı 41’e ulaştı. Bakanlık olarak gayelerinin tabiat güzelliğini, tarihi dokuyu ve ekolojik dengeyi bozmadan yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere en kaliteli hizmeti verebilmek olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Milli park ve tabiat parklarında yerli ve yabancı misafirlerin rahatça gezebilmesi ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmesi maksadıyla birçok yatırım gerçekleştiriyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2017 yılında DKMP Genel Müdürlüğümüze bağlı 16 korunan alan daha tam not aldı" dedi.

Bakan Eroğlu, ayrıca puanların sadece tabii güzellikler üzerinden değil, milli parklarda verilen hizmetler ve uygulamaların dikkate alınarak verildiğini belirterek yapılması planlanan projeler ile yüksek notlu park sayısının artacağını da sözlerine ekledi.

Korunan alanlarda gerçekleştirdikleri yatırımların tam not aldığını vurgulayan Bakan Eroğlu, "Türkiye’de 42 adet milli park ile 214 adet tabiat parkı bulunuyor. Bakanlık olarak parklarımızda vatandaşlarımızın rahat etmesi için gereken ne varsa yapıyoruz" ifadesini kullandı.

TripAdvisor web sitesinden mükemmellik sertifikası alan yerler arasında Beyşehir Gölü, Boraboy Gölü, İğneada Longoz Ormanları, Spil Dağı, Truva, Küre Dağları Milli Parkları ile Boraboy, Dülükbaba, Güzeldere, İncekum, Karagöl ve Yazılı Kanyon gibi tabiat parkları yer alıyor.

Diğer yüksek puan alan yerler ise; Köprülü Kanyon, Saklıkent, Honaz Dağı, Küre Dağları, Altındere Vadisi, Nemrut Dağı, Yedigöller Milli Parkı ile Abant Gölü, Bafa Gölü, Meryem Ana, Ballıca Mağarası gibi tabiat parkları olarak sıralandı.