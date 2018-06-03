Diğer
Kategoriler

Trump ezber bozdu, Beyaz Saray’da iftar yemeği verecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta Beyaz Saray’da iftar yemeği vereceği açıklandı.

Trump ezber bozdu, Beyaz Sarayda iftar yemeği verecek

03 Haziran 2018 19:49

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlarının yıllardır Ramazan ayında verdiği geleneksel iftar yemeğine, geçen yıl son veren Başkan Donald Trump’ın, gelecek hafta Beyaz Saray'da iftar yemeği vereceği açıklandı. ABD basınına yansıyan haberlere göre, Çarşamba günü düzenlenmesi planlanan iftar yemeğinin hazırlıkları başladı. Ancak Trump’ın ilk kez vereceği iftar yemeği için Beyaz Saray’a misafir listesinin sunulmadığı belirtildi. 

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Beyaz Saray’da iftar yemeği düzenlemeyerek kendisinden önce başkanlık görevini üstlenmiş Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın yaklaşık yirmi yıllık geleneğine son vermişti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç