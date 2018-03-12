Trump’tan yeni öneri: Öğretmenlere sıkı silah eğitimi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, silah alacak kişilere yönelik federal geçmiş araştırmasını arttıracak bir yasa tasarısını resmi olarak destekledi. Ancak bu yasa tasarısı Ulusal Ateşli Silahlar Derneği’nin (NRA ) karşı çıktığı ve Trump’ın daha önce savunacağını söylediği silah edinme yaşının 18’den 21’e çıkartılmasını kapsamıyor. Trump yaptığı konuşmada aynı zamanda öğretmenlere “sıkı silah eğitimi” verilmesi konusunda gerekli yardımı yapacağını ve bunun için bütçe bulunacağını söyledi.

Geçen ay Florida’da bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıdan sonra Beyaz Saray silah kontrol düzenlemesi konusunda birçok açıklama yapmış, öğretmenlerin silahlandırılması konusu hem toplumdan hem de Ulusal Eğitim Birliği’nden büyük eleştiri almıştı. Yapılan açıklamalar arasında bulunan silah alımlarının zorlaştırılması, akıl sağlığı denetlenmesi ve saldırıdan kurtulan öğrenciler tarafından sunulan teklifler ise NRA tarafından şiddetle eleştirilmişti.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

