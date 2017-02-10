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TSE bir ilki gerçekleştirdi | TSE, faaliyet ağını genişletiyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin farkında olan TSE, faaliyet ağını genişletiyor.

TSE bir ilki gerçekleştirdi | TSE, faaliyet ağını genişletiyor

10 Şubat 2017 10:41

Yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin farkında olan TSE, Gebze Kampüsü'nde kurduğu Güneş Enerjisi Santrali, Fotovoltaik test laboratuvarı ve yeni faaliyete başladığı muayene ve gözetim hizmetleri ile faaliyet ağını genişletiyor.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz’ın Enstitünün yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmalarına ilişkin açıklaması şöyledir: “Türk Standardları Enstitüsü (TSE), kamu kurumları arasında bir ilki gerçekleştirerek Gebze’deki kampüsüne 1 Şubat 2016 tarihinde faaliyete geçen 1 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali kurdu.

TEDAŞ tarafından geçici kabulü yapılan santralin, fizibilite çalışmalarına göre 1.280 MWh elektrik üretmesi gerekiyordu. Faaliyete geçen santralimiz 1 yıl içerisinde toplam 1.280 MWh elektrik üreterek hedeflenen plana ulaşmıştır. Üretilen elektriğin büyük bir oranı TSE Kalite Kampüsünün elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanıldı. Anlık olarak ihtiyaç duyulan elektrikten fazla üretilen kısmı ise şebekeye satılarak gelir elde edildi.

18 dönümlük bir alanı kaplayan, her biri 250 Wp gücünde 4 bin Multikristal PV Modülün ve 31 Inverterın kullanıldığı santral, TSE Kalite Kampüsünün elektrik ihtiyacının yüzde 45’ini karşılamaktadır.

Ülkemizin ilk Fotovoltaik Test Laboratuvarı

Öte yandan, TSE, 2013 yılı Aralık ayında Ankara OSTİM yerleşkesinde Fotovoltaik Test Laboratuvarı kurmuştu. Enerji Teknolojileri Laboratuvarı bünyesinde kurulan Laboratuvar, ülkemizde Fotovoltaik PV Modül ve Termal Güneş Enerjisi Kollektörlerinin testlerinin yapılabildiği ilk laboratuvar olma özelliği taşımaktadır.

Kısa bir süre önce Güneş Enerjisi Santrallerinin muayene ve gözetim hizmetine de başlayan Enstitü, Güneş Enerjisi Santrallerinin uygunluk gözetimi ve muayenesi, periyodik muayene, kurulum ve montaj kontrolleri, kurulu güç doğrulama konularında hizmet vermektedir.

Ülkemizde giderek artan enerji ihtiyacının sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesinin öneminin farkında olan TSE’nin nihai hedefinin, Güneş Enerjisi Santralleri konusunda verdiği hizmetlerle sadece Türkiye’de değil bölgesinde öncü olmak olduğu ifade edildi. 

Etiketler: faaliyet ağı, TSE, yenilenebilir enerji


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