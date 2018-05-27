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TSK: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

TSK:"Mardin/Nusaybin’de, hudut hattındaki birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

TSK: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

27 Mayıs 2018 13:34

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