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iha.com.tr »
Asayiş »
TSK: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
27 Mayıs 2018 13:34
TSK: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
TSK:"Mardin/Nusaybin’de, hudut hattındaki birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
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27 Mayıs 2018 13:34
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