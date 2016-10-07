Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, “6 Ekim 2016 tarihinde Üzümcü Jandarma Karakolu'na bir terörist, 7 Ekim 2016 tarihinde diğer bir jandarma karakoluna bir olmak üzere toplam iki terörist teslim olmuştur. 6 Ekim 2016 tarihinde Çukurca Çilekli Tepe'den gece sızarak Gerdi Tepe'ye el atan Dağ ve Komando Tugayı Komutanlığı unsurları teröristlere ait bir Doçka silahını ele geçirmiştir. 7 Ekim 2016 gecesi saat 01.15’te çıkan çatışmada kaçmaya çalışan 5 terörist, silahlı İHA Bayraktar'la yapılan atış sonucu Kovan Tepe bölgesinde etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonların devamında Çukurca Uzundere Gerki Tepe’de ele geçen malzemeler; 1 adet Doçka, 1 adet RPG-7, 1 adet Ak-47, 167 adet Doçka mühimmatı, 6 adet anti tank roket mühimmatı, 12 adet sevk fişeği, 10 adet el bombası, 138 adet keleş mühimmatı, 8 adet AK-47 şarjörü, 2 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü ve giyim malzemesi” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Çukurca operasyon bölgesinde icra edilen hava harekatında BTÖ açısından çok önemli olan Zengil Tepe'de 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hemen ardından Accuracy nişancısı atışı ile Zengil Tepe'de 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Çukurca Çilekli Tepe'de iki dün ve bugün çıkan çatışmada öldürülen ancak kayda girmeyen 5 teröriste ait ceset, bugün 1’nci Komando Tugay unsurlarınca arazide bulunmuştur. Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 21 oldu. 30 Ağustos 2016’dan bu yana Çukurca’da toplam 254; Hakkari genelinde toplam 374 terörist etkisiz hale getirildi.”

Musa Erdoğan