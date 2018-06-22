TSK, Kandil’de adım adım ilerliyor

Kuzey Irak’ta dağları teröristlere mezar eden Türk silahlı Kuvvetleri, “Gel, vur, kal, yerleş. Stratejik noktalara konuşlan” parolasıyla adım adım ilerliyor. 10 Mart’tan bu yana yapılan operasyon kapsamında yaklaşık 35 kilometre içeri girilerek 3 kamp yerle bir edildi. Operasyon kapsamında F16’lar tarafından bombalanan en yoğun yerlerden biri de terör örgütünün kalbi niteliğini taşıyan Kandil oluşturuyor. Bölgedeki sıcak gelişmeleri yerinde takip eden İhlas Haber Ajansı ise örgünün en önemli noktası olan Kandil’in güney bölgesindeki giriş noktasını görüntüledi

Glazer dağından itibaren başlayan örgütün etkinliği, devamındaki vadinin akabinde başlayan Kandil dağıyla beraber yoğunlaşıyor. Bölgede PKK’lılar tarafından belli noktalara yerleştirilen sözde bayraklar ise dikkat çekti. Bölgede PKK’nın sözde silahlı kanadı HPG’nin kayalara isimlerini yazdığı görüldü. TSK’nin Kandil operasyonlarının ardından PKK’lı teröristlerin kontrol noktalarını boşalttığı daha çok devriye şeklinde gezdikleri aktarıldı.

Alınan bilgilere göre irili ufaklı birçok köyün olduğu bölgede, teröristlerle köylülerin iç içe bir yaşam halinde gündelik hayatlarını sürdürdüğü ve terör saldırısı için Türkiye’ye sızma girişimleri planları yapıyorlardı. TSK, PKK için önem arz eden ve Türkiye'ye sızmaların yapıldığı Bradost ve Barazgir'de de kontrolü ele aldığını açıklamıştı. Artık teröristlerin bölgede devriye şeklinde hareket ettiği de aktarıldı.

Öte yandan, TSK’nın Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgelerine dün düzenlenen hava harekatları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Ferhat Yasak

