Diğer
Kategoriler

TSK'dan hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Avaşin-Basyan ve Hakkari Yüksekova İkiyaka bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile 8 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSKdan hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

13 Temmuz 2017 17:18

TSK'dan yapılan açıklamada, 13 Temmuz 2017 tarihinde öğlen saatlerinde alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Avaşin-Basyan ve Yüksekova bölgelerine eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Avaşin Basyan bölgesinde teröristlerce kullanılan bir mağara ve bir havan mevziinin de imha edildiği ifade edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!