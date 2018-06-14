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TSK'dan Münbiç açıklaması

TSK, Münbiç uygulama planı konusunda Amerikan ve Türk askerî yetkililerinin anlaştığını bildirdi.

TSKdan Münbiç açıklaması

14 Haziran 2018 10:46

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