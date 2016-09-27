Türk sinemasının usta oyuncusu, sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz, Kazdağları’ın eteklerinde yer alan Çamlıbel Mahallesinde mezarı başındaki anıldı. Törene sanatçının eşi Menend Kurtiz, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve sevenleri katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Mezardaki taşta yazdığı gibi. Biz geldik dayı. Tuncel Kurtiz için fazla söz söylemeye gerek yok. Sinemamızın büyük ustalarından adam gibi adam Tuncel Kurtiz’in aşığı olduğu Kazdağları’nın eteklerinde, yine aşığı olduğu Ege Denizi’ne bakarak huzur içinde yattığına inanıyorum. Aramızdan ayrılışının 3’ncü yılında büyük ustayı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Sanatçının eşi Menend Kurtiz açıklama yapmazken, Çamlıbel Mahallesi Muhtarlığı önünde lokma dağıtıldı.

Bekir Terzioğlu