Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Tunceli Valiliği'nden bombalı araç açıklaması

Tunceli Valiliği'nden bombalı araç açıklaması

Tunceli Valiliği, yaklaşık 1 ton patlayıcı yüklü aracın taarruz helikopterleri tarafından imha edildiğini duyurdu.


23 Ekim 2016 12:02

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "22 Ekim 2016 tarihinde Ovacık ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda ele geçirilen ve Ovacık ilçe merkezine yapılacak saldırıda kullanılacağı değerlendirilen 1 tona yakın patlayıcı yüklü olduğu tespit edilen bombalı araç, 23 Ekim 2016 saat 07.45'te Ovacık ilçesi Koçlar Mahallesi'nde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına müteakip taarruz helikopterlerince yerinde imha edilmiştir. Operasyonda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir. Teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmektedir" denildi. ,

Ercan Topaç - Sidar Eren

Etiketler: bombalı araç açıklaması, Tunceli Valiliği


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!