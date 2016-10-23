Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "22 Ekim 2016 tarihinde Ovacık ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda ele geçirilen ve Ovacık ilçe merkezine yapılacak saldırıda kullanılacağı değerlendirilen 1 tona yakın patlayıcı yüklü olduğu tespit edilen bombalı araç, 23 Ekim 2016 saat 07.45'te Ovacık ilçesi Koçlar Mahallesi'nde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına müteakip taarruz helikopterlerince yerinde imha edilmiştir. Operasyonda herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir. Teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmektedir" denildi. ,

Ercan Topaç - Sidar Eren