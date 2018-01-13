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Tunceli'de öğrencilere deneme sınavı

Tunceli Valiliği tarafından 12. Sınıf öğrencilerine, Yüksek Öğretim, Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik Testine yönelik deneme sınavları yapıldı.

Tuncelide öğrencilere deneme sınavı

13 Ocak 2018 21:15

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in talimatıyla, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için gerçekleştirilen moral ve motivasyon gezilerinin ardından 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Temel Yeterlilik Sınavı ve Alan Yeterlilik Testine yönelik deneme sınavı yapıldı.

Vali Tuncay Sonel, 673 öğrencinin katıldığı deneme sınavlarında, öğrencilerin eksikliklerini görerek başarılarının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Vali Sonel," Öğrencilerin hazırlanmakta oldukları üniversite sınavlarına girmeden önce, sınav heyecanlarını yenmeleri ve varsa eksikliklerini görmeleri ayrıca bu eksikliklerini gidermek noktasında bu deneme sınavları faydalı olacaktır. Tüm öğrencilerimizin devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek, onların en güzel şekilde yetişmelerini ve vatana millete hayırlı birer evlat olmaları için biraz da olsa katkımız olsun istiyoruz.Toplam 673 öğrencimizin katıldığı, deneme sınavı optik formları okul müdürlükleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. İlgili sınav koordinatörlüğü tarafından değerlendirilen sınav sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarımıza ulaştırılacaktır” dedi.

Fatma Çıray
 

 

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