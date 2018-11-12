Türk cerrahi ürünleri, sağlık fuarı Medica'da

Aygün Cerrahi A.Ş.'nin de yer aldığı, 15 Kasım'a kadar sürecek olan olan fuara, 70 ülkeden 5 binden fazla firma katılıyor.

Aygün Cerrahi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, “Bir Türk markası olarak AR-GE'sini kendimizin yaptığı, bir çoğunun patenti bize ait olan cerrahi ürünlerle Medica 2018 Fuarı'nda bu yıl da yerimizi aldık” dedi.

İhracatın çok önemli olduğu bu günlerde, tamamen yerli AR-GE, üretim ve pazarlama imkanlarıyla, dünyanın 96 ülkesinde, yüksek teknoloji isteyen ameliyathanelere girmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Aygün, “Bu fuar, sektörümüz için çok önemli. Pek çok firma, ürünlerini ve yeniliklerini sunarken; dünyanın her ülkesinden gelen ticari ziyaretçiler, tıp endüstrisindeki en son yenilikler hakkında güncel bilgiler edinme imkanı bulacak” diye konuştu.

Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce de katıldığımız bu fuarda, bir Türk markası olarak en çok ziyaret edilen ve en büyük standlardan biriyiz. Türkiye'den çok Almanya'da tanınan Aygün Cerrahi A.Ş. cerrahi motor sistemleri, sterilizasyon konteynır sistemleri, cerrahi aydınlatma sistemleri, tek kullanımlık steril medikal ürünler alanlarının tümünde ürün tanıtımı yapacak tek firma olacak.”

