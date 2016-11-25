Aslan Neferler Tim adlı hacker grubu, Avusturya’nın Türkiye’ye silah ambargosu uygulama kararı alması üzerine Avusturya Dışişleri Bakanlığının internet sitesine siber saldırı gerçekleştirdi. Bakanlığın internet sitesini hackleyen Aslan Neferler Tim adlı grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bize silah ambargosu koymuşlar güya. Sen önce ambargo koyduğun ülkenin aslanlarından kendini koru. Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafımızca çökertilmiştir. Bir süre siteye ambargo uygulayacağız” denildi.

Caner Ünver