Türk kirazı ve üzümde hedef Uzak Doğu

Türkiye’nin üretiminde dünya lideri olduğu kiraz ve üzüm ihracatçısı 14 firmanın katılımıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülmekte olan URGE Projesi kapsamında Malezya ve Vietnam’ı kapsayan ziyaretlere Malezya’da start verildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar liderliğindeki URGE Projesi üyesi 8 firma temsilcisinden oluşan heyet, Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi Başak Türkoğlu, Malezya Malay Ticaret Odası Başkanı Rızal Fariz bin Muhammad ve Çin Ticaret Odası Başkan Vekili Dato Liew Sew Yee ile bir araya geldi. Heyet, Malezya temaslarının ikinci gününde Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinde Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği tarafından organize edilen ikili iş görüşmelerinde Malezya’nın en önemli yaş meyve sebze ithalatçı firmaları ile iş görüşmeleri yaptı. İkili iş görüşmelerine Malezya’nın yaş meyve sebze ithalatının yüzde 90’ını yapan 27 ithalatçı firma büyük ilgi gösterdi.

Uzak Doğu ülkelerinde Malezya ve Vietnam dışında Çin, Japonya, Hindistan, Tayvan, Endonezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Laos, Myanmar ve Kamboçya’yı kapsayan coğrafyada alım gücü yüksek 500 milyonluk bir nüfus olduğuna dikkati çeken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, yıllık 1.8 milyar dolarlık kiraz ve üzüm ithal eden bu pazardan Türkiye’nin 4 milyon dolarlık çok cüzi bir pay aldığını, amaçlarının bu pazardan Türk ihracatçısının aldığı payı en azından 100 milyon dolara çıkarmak olduğunu kaydetti.

"OLUMLU SONUÇ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Türkiye’nin Uzak Doğu ülkelerine taze kiraz ve üzüm ihracatının artması için URGE Projesi kapsamında yapılan seyahatin çok büyük fırsatlara gebe olduğuna işaret eden Seyyar, “Hava kargo ihracatın gelişiminde bize büyük fırsatlar sunuyor. Turkish Cargo ile yaptığımız anlaşma sayesinde dünyanın dört bir tarafında 39 destinasyona yüzde 75 indirimli taze meyve sebze gönderebiliyoruz. Bu sayede birçok ihraç pazarında önemli ihracat artışları yakaladık. Turkish Cargo ile Malezya, Vietnam, Endonezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Laos, Myanmar ve Kamboçya’yı kapsayan ASEAN bölgesine yaptıkları uçuşların da indirimli tarife kapsamına alınması için temasa geçeceğiz. İhracatımızın bu pazarda ivme kazanması için olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Malezya Malay Ticaret Odası ve Çin Ticaret Odasında yaptıkları görüşmelerde Türkiye’nin potansiyeline ilişkin sunumlar yaptıkları bilgisini paylaşan Seyyar, şöyle devam etti:

“Özellikle Turkish Cargo aracılığı ile sadece Malezya’ya değil tüm bölge ülkelerine günlük taze meyve sebze ulaştırılabileceğimizi belirttik. Malezya’nın gıda ithalatının yüzde 90’ını gerçekleştiren 27 ithalatçı firma ile 78 iş görüşmesi gerçekleştirdik ve 18 somut iş bağlantısı kurduk. Bizim açımızdan çok verimli bir iş seyahati oldu. Malezya ve Vietnam temaslarımız bu bölgeye Türk yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatının artmasına büyük katkı sağlayacak. Turkish Cargo indirimli destinasyonlar listesine bölge ülkeleri eklediği takdirde pazara çok kısa zamanda ciddi giriş yapılabileceği görülüyor. Sadece Malezya’ya değil, diğer bölge ülkelerine benzeri heyetlerin değişik sektörlerde de devam ettirilmesi gerekiyor. Çünkü geleceğin değil bugünün pazarı Uzak Doğu ülkeleri."

KİRAZ VE ÜZÜM İHRACATI 255 MİLYON DOLARI AŞTI

Türkiye, 2016-17 sezonunda 31 Ekim 2017 tarihi itibariyle taze kiraz ve yaş üzüm ihracatından 255 milyon 232 bin dolar döviz geliri elde etti. Kiraz ihracatı 158 milyon 916 bin dolar olurken, yaş üzüm ihracatı 96 milyon 316 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 2015-16 sezonunun aynı döneminde kiraz ihracatı 182 milyon 729 bin dolar olmuştu. Kiraz ihracatı yüzde 15 düşüş gösterdi. Yaş üzümde ise Rusya’ya ihracatın başlamasıyla birlikte bir önceki sezon 58 milyon 51 bin dolar olan ihracatın yüzde 66 geliştirilmesi başarısı gösterildi.

Türkiye’nin kiraz ihracatında ilk sırayı 84 milyon dolarlık tutarla Almanya alırken, Rusya Federasyonu’na 22 milyon dolarlık kiraz gönderildi. Hollanda ise 12 milyon dolarlık kiraz ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı. Kiraz ihraç edilen ülkeler arasında Uzak Doğu ülkeleri içinde en büyük ihracat 2 milyon dolarla Hong Kong’a yapıldı.

Uçak krizi sonrasında Rusya Federasyonu’na ihracatın yeniden başlaması sonrasında 2016-17 sezonunda en fazla yaş üzüm ihracatı 57 milyon dolarla Rusya’ya oldu. Almanya 8 milyon dolar ile ikinci, Ukrayna 7 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.