Türk öğrencilerin tasarladığı oyun Gamescom’da görücüye çıkıyor

Son zamanların en hızlı gelişen sektörlerinden biri de oyun. Oyun dünyasının artık evde keyif amaçlı geçirilen zamandan öteye geçmiş olduğunu gören ve dünyanın oyun üzerine yaptığı yatırımları dikkate alan Bahçeşehir Üniversitesi’de geleceğin profesyonel oyuncularını ve tasarımcılarını yetiştirmek üzere 2012 yılında Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nü ve BUG adı altında oyun laboratuvarını açtı. İki yıldır lisans eğitimi veren BAU aynı zamanda bu yıl ikinci sınıf öğrencilerinden Batuhan Atamal ve Ekim Tan’ın geliştirdiği oyun ile birlikte dünyanın en büyük oyun organizasyonu olan Gamescom’a katılacak.

“Türkiye oyun sektörünün farkına varmalı”

Geleceğin meslekleri arasında görülen oyun tasarımına önem verdiklerini ve bununla ilgili olarak olan yanlış algıyı değiştirmek üzere üniversite olarak çok çalıştıklarını dile getiren BAU Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı ve BUG’ın Direktörü Yrd. Doç. Dr. Güven Çatak bu yüzden fuarın kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Güven Çatak fuar aynı zamanda Türkiye’de artık oyun sektörünün öneminin anlaşılmasını gerektiğine vurgu yaparak, “Bizim oyun yapılanmamız BUG adlı oyun laboratuvarımızla beraber 2012 yılında başladı. Sonrasında da dijital oyun tasarımı lisans programı kuruldu. Lisans programı bizim son halkamız. Tabi ki de Gamescom gibi önemli bir fuarda kendini göstermek demek aynı zamanda uluslararası anlamda da kendinizi göstermek demek. Reklam olarak bu başarıyı göstermekten ziyade ürünlerimizle birlikte orada olmak, o yarışın ve o sektörün içinde olduğunuzu göstermek bizim çok önemli bir adım” diye konuştu.

“Oyun tasarımı dünyada şimdinin, Türkiye’de geleceğin mesleği. Oyun algısının Türkiye’de değişmesi gerekiyor”

Türkiye’nin oyun tasarımı konusunda biraz geri kaldığını da dikkat çeken Güven Çatak, “Oyun sektörü çok hızlı bir sektör. Biz de bu hıza yetişebilmek için gerek üniversite gerekse bölüm olarak eğitimlerimizi en iyi şekilde tutuyoruz. İlla mezun olmaya gerek yok, ilk yıldan itibaren öğrenciler istediklerini yaparak bir yerlere gelebilir. Büyük bir sektörün içine küçük de olsa adımlar atamaya başlayabilirler. Yani oyun sektörüne artık eğitim de girdi. Bu yüzden Türkiye’de artık oyun tasarımına ve bununla ilgili bölümlere bakışın değişmesi gerekiyor. Sonuçta geleceğin mesleklerinden bir tanesi. Aslında şimdinin mesleği, ama Türkiye için geleceğin mesleği olarak algılanıyor. Bence bu treni kaçırmamak lazım” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de oyuna farklı bir bakış var, daha yeni yeni sanat olarak kabul görmeye başlandı”

Oyunun tasarımcılarından Dijital Oyun Tasarım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ekim Tan da küçüklüğünden beri takip ettiği Gamescom’a gidebilme şansı yakaladıkları için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Oyun merakının küçük yaşlarda başladığını da söyleyen Ekim Tan, "Oyun sektöründe bir oyun geliştiricisi olarak yer alma kararım lise son sınıfta oldu diyebilirim. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Dijital Oyun Tasarım Bölümü her ne kadar yeni olsa da oyun hakkındaki çalışmalarını en başından beri takip ediyordum. Ailem bu konuda beni hep desteklediler. Ama genel olarak Türkiye'de ailelerin oyunlara karşı olumsuz tepkileri var. Oyun daha yeni yeni bir sanat olarak görülmeye başlandı. Hatta oyun tasarım bölümü denince akrabalardan değişik tepkiler alınabiliyor” şeklinde konuştu.

“Gamescom’a gideceğimi hiç düşünmemiştim”

"Fuar bizim için şaşırtıcı oldu. Gamescom Fuarı'nı küçüklüğümden beri takip ederim ama hiç gideceğimi düşünmemiştim” diyerek duygularını da ifade eden Tan, “Dünyanın en büyük oyun fuarından yer almanın büyük bir fırsat olduğunun farkındayım. Oyunumuzu sunmak için daha iyi bir fırsat yok. Çok heyecanlıyız ve fuara yakışacak şekilde oyunumuzu geliştirmeye çalıştık. Muhtemelen çok güzel bir deneyim olacak bizim için" diye konuştu.

Oyunun diğer tasarımcısı Dijital Oyun Tasarım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Batuhan Atamal da geliştirdikleri oyun hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Batuhan Atamal, “Oyunun hikâyesini Ekin'le birlikte geliştirdik. Oyunda canlandırdığımız karakter yapay zekanın bilgisayar ortamında fiziksel form bulmuş hali. Bu yapay zekayı bir bilim adamı geliştirmiş. Bilim adamının daha önce geliştirdiği başka yapay zekalar da olmuş. Biz en gelişmiş olanını seçtik. İnsanlar bu yapay zekânın yapabildiklerini ve güçlerini görünce bundan korkmuşlar, gerekli mercilerde bilim adamının ürünlerini güvenlik duvarının arkasına gizlemişler. Oyunda biz yapay zeka olarak bu güvenlik duvarını kırarak ve engelleri aşarak geçmeye çalışıyoruz. Oyunu bizim için deneyim olması açısından geliştirdik.” diyerek oyunu anlattı.

“Oyun oynamak başka bir şey, geliştirmek başka!”

Atamal son olarak da oyun oynamak ile tasarlamanın farklı olduğuna dikkat çekerek, “Oyunları ben de küçüklüğümden beri çok severim ve hep oyunlara katkıda bulunmayı istemişimdir. Ailem çok oyun oynadığım zamanlarda kızdıkları oluyordu ama bunu meslek haline getirmek istediğimi söylediğimde bu konuda bana destek oldular. Artık İnsanların oyunlara bakış açısını değiştirmek istiyorum. Oyun oynamak başka bir şey geliştirmek başka bir şey” diyerek sözlerini sonlandırdı.