Türk takımları Avrupa'da 4'te 1 yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden 4 takım'dan 3'ü deplasmanda 1'i sahasında rakipleri ile mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda deplasmanda Porto ile mücadele eden Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup oldu. Grubun ilk maçını kazanan sarı-kırmızılılar 3 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda evinde Slovak ekibi Spartak Trnava'yı mağlup eden Fenerbahçe, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise İsveç deplasmanında Malmö ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Kara Kartal, grubun ilk maçını kazanmıştı.

Avrupa Ligi J Grubu'nda bulunan Akhisarspor da deplasmanda Belçika ekibi Standard Liege ile karşı karşıya geldi. Akigolar mücadeleyi 2-1 kaybetti. Ligde iki hafta geride kalırken, Akhisar'ın puanı bulunmuyor.

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Şampiyonlar Ligi

24.10.2018 Schalke 04 - Galatasaray

Avrupa Ligi

25.10.2018 Beşiktaş - Genk

25.10.2018 Anderlecht - Fenerbahçe

25.10.2018 Sevilla - Akhisarspor

Oğuzhan Ort