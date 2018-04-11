Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi 150 gönüllü üyesiyle Türkiye’nin hizmetinde

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde, sivil arama kurtarma ekiplerinin hayat kurtarmadaki rolü giderek artıyor. Bu anlamda Türk Telekom çalışanlarının gönüllü olarak oluşturduğu Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi (TTAKE), bir tanıtım filmi hazırladı. Filmde, 2011 yılında Van Depremi’nde enkaz altındayken Türk Telekom Arama Kurtarma ekibi tarafından kurtarılmış bir babanın hikâyesi konu edildi. Doğum günü kutlaması görüntüleriyle başlayan filmde, 7 yıl önce Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi tarafından depremden kurtarılmış babanın yeniden hayata dönüşü canlandırıldı.

Depremzedenin ailesiyle yaşadığı mutlu anlar, ikinci bir şansın tadını nasıl çıkardığı, enkazdan kurtarılma anı kare kare filme yansıtıldı. Ayrıca filmde Van Depremi’nde, Karadeniz’de yaşanan sellerde, yakın zamanda yaşanmış afetlerde görevini başarıyla yerine getiren TTAKE’in çalışmalarına, tatbikatlarına, eğitimlerine, ekip ve teçhizat görüntülerine de yer verildi.