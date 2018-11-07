Türk Telekom Avrupa'da doludizgin

Türk Telekom, 7Days EuroCup'un 6'ncı haftasında Ankara Spor Salonu'nda Rusya ekibi Zenit'i ağırladı. Sylven Landesberg, Yunus Emre Sonsırma, Kenny Gabriel, TJ Campbell ve Vladimir Stimac beşiyle maça çıkan Türk Telekom, Stimac'ın turnikeleriyle maça etkili başladı. Rakibinden çaldığı topları iyi değerlendiren başkent ekibi, 3 dakikada skoru 5-0'a getirdi. Redding'in oyuna girmesiyle çizgi dışında da etkili olan Türk Telekom, periyodu 17-13 önde tamamladı.

Türk Telekom ikinci çeyreğe ise istediği gibi başlayamadı, çeyreğin ilk 4 dakikasında sayı kaydedemeyen Türk Telekom, Zenit'in ataklarını savunmakta güçlük çekti. Türk Telekom periyodun son bölümlerinde iyi oynamasına rağmen devreye 41-38 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe TJ Campbell'in üçlüğüyle fırtına gibi giren Türk Telekom, Stimac'ın hücum riboundlarında etkili olmasıyla rakibinin oyununu bozdu. Kenny Gabriel'in smaçları ve bloklarıyla damga vurduğu oyunu, Landsberg'in üçlükleriyle taçlandıran Türk Telekom çeyreği 58-53 önde tamamladı.

EUROCUP'TA TÜRK TELEKOM İMZASI

Türk Telekom üstün oyununu son çeyrekte de sürdürdü, seyircisini arkasına alan Türk Telekom etkili oyunuyla Zenit'i 81-75 devirerek, EuroCup'taki üçüncü galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 27 sayı ile Landsberg olurken Stimac 20 sayı 7 ribound ile göz doldurdu. Ev sahibi ekipte 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. EuroCup'ta 3 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Türk Telekom, Zenit galibiyetiyle gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Zenit: Sean Armand, Jalen Reynolds 11, Brandon Jennings 3, Sergey Karasev 16, Anthon Pushkov, Andrei Desyatnikov, Vladislav Trushkin 11, Evgeny Voronov 3, Marko Simonovic, Vadim Panin, Jarrod Uthoff 10, Phillip Scrubb 16, Evgeny Valiev 5

Türk Telekom: Slyven Landsberg 27, Ender Aslan, Vladimir Stimac 20, Tj Campbell 10, Kenny Gabriel 4, Metin Türen 6, Yunus Emre Sonsırma, Fikret Can Akın, Kaya Peker, Nusret Yıldırım, Polat Kaya, Serhat Çetin, Reggie Redding 14

KÜNYE

1'inci periyot : 17-13

2'nci periyot (ilk yarı sonucu) : 38-41

3'üncü periyot : 58-53

4'üncü periyot (maç sonucu) : 81-75

