Türk Telekom iştiraki AssisTT’ten Ardahan’a yeni çağrı merkezi

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Türkiye’nin dört bir yanında açtığı çağrı merkezleriyle istihdama katkıda bulunup ülke ekonomisine destek vermeye devam ediyor. Yapılan açıklamada; Anadolu’daki yatırımlarına hız veren AssisTT, kendisinin aynı zamanda 29'uncu lokasyonu olup Ardahan’daki ilk çağrı merkezi olma niteliği taşıyan yeni lokasyonunu 2 Haziran 2018 Cumartesi günü açtı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla açılışı yapılan ve 60 müşteri temsilcisi ile faaliyetlerine başlayan Ardahan’daki çağrı merkezinin il ekonomisine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Gençlere nitelikli istihdam

AssisTT’in Ardahan’daki çağrı merkezinde Türk Telekom’un mobil müşterilerine hizmet vereceklerini belirten AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, "Türk Telekom’dan aldığımız güçle sektörümüze öncülük ediyoruz. Kurumlara bir temas noktası olarak en iyi hizmeti sunuyor, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmalarına destek veriyoruz. Anadolu’da hayata geçirdiğimiz yatırımlarla da bölgedeki özellikle gençlerimize istihdam sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ardahan çağrı merkezimizde çalışan 60 müşteri temsilcimizin, 55’i 30 yaş altında ve yüzde 75’i kadınlardan oluşuyor. Ayrıca 33 çalışanımız üniversite öğrencisi. Buradaki arkadaşlarımız aynı zamanda serhat şehrimiz Ardahan’ın ekonomik kalkınmasında da önemli rol oynayacak" dedi.

AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, Ardahan dâhil Türkiye’nin 23 ilinde 29 lokasyonla faaliyet gösterdiklerini belirtip, "12 bini aşkın çalışanımızla Türkiye’nin en büyük çağrı merkezi şirketi konumundayız. Sektördeki yerimizin sorumluluğunu bilerek ülke ekonomisine katkı sağlamak için istihdam anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz. Çağrı merkezlerimizde çalışan gençlerimiz yarının Türkiye’sinde önemli roller üstlenip kritik görevler alacaklar" diye konuştu.

"Yatırımlarımız devam edecek"

Hükümetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında bir teşvik paketini hayata geçirdiğini vurgulayan Cemil Yıldırım, "Az gelişmiş bölgelerde istihdam, üretim ve ihracatı artırmayı amaçlayan bu program kapsamındaki illerde öngörülen teşvik unsurları, 6'ncı bölge teşvikleriyle birleştirildi. Türk Telekom iştiraki AssisTT olarak biz de bu öncelikli bölgelerde refahın artırılması ve göçün azaltılması hedefiyle yatırımlarımıza yön veriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlarımızla Anadolu’nun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.