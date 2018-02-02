Turkcell Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin en önemli salon turnuvası olan Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor. İki gün sürecek yarışlar, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Dünya Şampiyonası için vizesi arıyorlar

17 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için değerlendirme özelliği de taşıyan şampiyonda, Türkiye 4 bin metre rekortmeni Yavuz Can ve son dünya şampiyonası 100 metre finalisti Emre Zafer Barnes, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası barajını aşmaya çalışacak. Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda en geniş katılımın olacağı yarış ise 48 atletin yer alacağı erkekler 60 metre mücadelesi olacak.