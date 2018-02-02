Diğer
Kategoriler

Turkcell Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor

Turkcell Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, 3-4 Şubat tarihlerinden Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek. 261 sporcunun katılacağı organizasyonda Türkiye şampiyonları da boy gösterecek.

Turkcell Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor

02 Şubat 2018 11:50

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin en önemli salon turnuvası olan Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor. İki gün sürecek yarışlar, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Dünya Şampiyonası için vizesi arıyorlar

17 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için değerlendirme özelliği de taşıyan şampiyonda, Türkiye 4 bin metre rekortmeni Yavuz Can ve son dünya şampiyonası 100 metre finalisti Emre Zafer Barnes, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası barajını aşmaya çalışacak. Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda en geniş katılımın olacağı yarış ise 48 atletin yer alacağı erkekler 60 metre mücadelesi olacak. 

Etiketler: Salon Atletizm Şampiyonası, turkcell

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç