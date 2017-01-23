Turkcell, NB-IoT (Dar Bant - Nesnelerin İnterneti) teknolojisini 4.5G şebekesinde test etti. Test sırasında Türkiye’de ilk kez akıllı şehirler için kritik öneme sahip hava kirliliği oranının tespiti edildi. Turkcell, yeni teknolojiyle gaz, sıcaklık ve nem ölçümü gibi 4 farklı durumu 4.5G üzerinden uçtan uca başarıyla ilettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, “İnsanların yanı sıra nesnelerin de internet üzerinden birbirleriyle haberleşmelerini ifade eden IoT (Internet of Things/Nesnelerin İnterneti) teknolojileri üzerine yapılan ve Turkcell Kartal Plaza’da Ericsson ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar sırasında farklı değerleri ölçen sensörler, Dar Bant teknolojisi sayesinde, 4.5G’nin sağladığı düşük gecikme süreleriyle ölçüm sonuçlarını aktarmayı başardı. Sensörler ile toplanıp 4.5G şebekesi ile bulut üzerine iletilen veriler analiz araçlarıyla anlamlı ve faydalı bilgilere dönüşerek sürdürülebilir şehir ortamının sağlanmasına katkı sağlayacak” denildi.

“2025’de ekonomik değeri 3 trilyonu geçmesi bekleniyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, en yeni teknolojileri müşterilerine sunmak için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Sezgin, “Akıllı şehir uygulamalarının yanı sıra birçok sektörde yenilikçi çözümleri mümkün kılacak olan Dar Bant - Nesnelerin İnterneti ile yakın gelecekte milyarlarca cihaz birbirleriyle haberleşecek. Hatta 2025 yılında bu teknolojinin yaratacağı ekonomik değerin 3 trilyon doları aşması bekleniyor. Böylesine büyük bir hacim yaratacak teknolojiyi sunmanız için çok güçlü bir 4.5G altyapısına sahip olmanız gerekiyor” dedi.

Sezgin, “4.5G’nin devreye girmesiyle birlikte yeni teknolojilerin de hızla hayatımıza girdiğini görüyoruz. Bu yeni teknolojilerin en önemlilerinden biri de Dar Bant - Nesnelerin İnterneti (NarrowBand-IoT). Türkiye’de, hem rakiplerimizden farklı olarak 4.5G’de sahip olduğumuz frekanslar hem de geniş kapsamımız sayesinde Dar Bant - Nesnelerin İnterneti teknolojisinde de en iyi hizmeti biz sunacağız. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizi en yeni teknolojilerle buluşturmak sürekli araştırma ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın bir parçası olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye’de gerçek 5G ekipmanlarıyla ilk hız testini gerçekleştirdik. Saniyede 24.7 Gbit hıza ulaşan test, dünyada yapılan ilk 5G testlerinden birisi oldu” diye konuştu.

Sezgin sözlerini şöyle tamamladı: “Dar Bant Nesnelerin İnterneti ile mevcut 4.5G altyapısı kullanılarak, geniş kapsama, düşük güç tüketimi, yüksek sayıda ve güvenlikte bağlantı yapılabilecek. Birçok sektörde yenilikçi çözümlerin önünü açacak olan bu teknolojiden en çok akıllı şehirlerde yararlanılacak. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla tarımdan ulaşıma, çevreden eğitime sayısız konuda yaşama katkı sağlayacak çözümler üretilecek”.

Turkcell’den yapılan açıklamada, Dar Bant - Nesnelerin İnterneti teknolojiyle hayatı kolaylaştıracak çözüm örnekleri şöyle sıralandı;

"Ağırlık sensörüyle çöp konteyner doluluğuna göre çöp toplama

Sayaç sensörleriyle her türlü sayacın uzaktan takip edilmesi

Dokunma sensörü ile her türlü dokunmatik uygulamalar

Parmak izi sensörü ile giriş çıkış kontrolü ve alarm mekanizmaları

Otopark sensörleriyle otoparklarda önceden yer rezerve etme sayesinde yakıttan ve zamandan tasarruf

Vücut sensörleriyle bireysel sağlık ve spor aktivite takibi

Nem ve sıcaklık ölçümüne göre dış ortamlarda örneğin ormanlarda otomatik yangın söndürme

Nem ölçümüne göre tarım alanlarının otomatik sulanması

Su kalite sensörü ile tüm su kaynaklarının uzaktan takibi

Her türlü su ve gaz seviyesinin uzaktan takibi

Tüm binaların kızılötesi ile ısı takibi yapılarak aşırı ısınma yaşanan binalara önlem alınması

Tüm şehir aydınlatmasının otomatik kontrolü ile enerji tasarrufu sağlanması ve uzaktan arıza tespiti

Bina içi sıcaklığa göre ısıtma ve soğutmanın tüm binalarda akıllı hale getirilmesi"

