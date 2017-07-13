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Turkcell Global Bilgi'ye Bilişim 500'den ödül

Turkcell Global Bilgi, BThaber Şirketler Grubu adına M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından yapılan Türkiye'nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırması'na göre 'Çağrı Merkezi Hizmeti' kategorisinde satış gelirlerine göre birinci oldu. Böylece Turkcell Global Bilgi bu organizasyondan aldığı birincilik ödül sayısını 6'ya yükseltti.

Turkcell Global Bilgiye Bilişim 500den ödül

13 Temmuz 2017 12:43

Müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi, BThaber Gazetesi'nin bu yıl 18'incisini gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin en büyük ilk 500 Bilişim şirketinin yanı sıra pazar verilerinin açıklandığı Bilişim 500 ödül töreni düzenlendi. Türkiye'de bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2016 yılı net satış gelirlerine göre hazırlanan, Türkiye'nin bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırmasında Turkcell Global Bilgi, 724 milyon TL'lik gelirle geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 'Çağrı Merkezi Hizmeti' kategorisinde birinci sırada yer aldı.
Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Kuruluşumuzdan bu yana aldığımız yatırım kararlarıyla sektörümüzün gelişmesine katkıda bulunmayı, ülke ekonomisine ve istihdamına fayda sağlamayı hedefledik. Turkcell Global Bilgi bugün Türkiye'de 14, Ukrayna'da 4 olmak üzere toplam 18 farklı lokasyonda, 12 bin çalışanı ve 8 bin masa kapasitesiyle 10 dilde hizmet veriyor. Her bir müşterimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmemiz, yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknolojik altyapımız ve sektöre yön veren yaratıcı uygulamalarımız sayesinde büyümemizi devam ettiriyoruz. 2016'da ortaya koyduğumuz çalışmalarımız neticesinde Bilişim 500'de 'Çağrı Merkezi Hizmeti' kategorisinde satış gelirlerine göre birinci olduk. Emeklerimizin karşılığını ödüllerle taçlandırmak bizler için hem mutluluk verici hem de ileride ortaya koyacağımız çalışmalar açısından motive edici oluyor. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan çağrı merkezlerimiz ve binlerce çalışanımızla sektörümüzün gelişimine, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu birinciliğin asıl sahibi olan tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. 


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