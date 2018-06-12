Türkiye için tarihi gün! TANAP hattı açıldı

Eskişehir'de düzenlenen açılışta konuşan Bakan Albayrak, projenin enerji açısından sahip olduğu özelliklere ve kolaylıklara değindi.

Türkiye'nin TANAP ile enerji konusunda büyük bir adım attığından söz eden Bakan Albayrak, "Bugün bölgemiz enerji tarihi açısından önemli bir gün. Bölgesel enerji arzına nefes aldıracak modern bir enerji destanının yazılışına hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında kurulan bölgesel işbirliği, bugün yeni kıtalara ulaşarak küresel işbirliğine dönüşüyor. TANAP; istikrarın, güçlü liderlik ve vizyonun projesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Aliyev’in kararlı duruşları ve iki ülkenin güçlü birlikteliğinin göstergesidir. Türkiye ve Azerbaycan’ın izlediği aktif enerji politikalarının yansımasıdır. Bugün maddi yatırımın çok ötesinde bir anlama ve değere sahip yüzyılın en önemli projelerinden birinin açılışını yapıyoruz. TANAP, aynı zamanda kardeşliğe yapılan yatırımdır. İki devlet bir millet ülküsünün sınırları aşarak yeni coğrafyalara, yeni insanlara ulaşmasıdır. İki ülke arasındaki hakiki dostluğun ve muhabbetin geleceğe bırakacağı en büyük mirastır. Enerjinin İpek Yolu, Türkiye’nin ve ulaştığı bütün ülkelerin enerji arz güvenliğine çok ama çok büyük katkılar sağlayacak. Türkiye’nin de enerjideki anahtar ülke konumumuzu pekiştirecektir. Avrupa’nın enerji arz güvenliği Türkiye’den başlar tezimizin en önemli göstergesi olacaktır" dedi.

"Biz ‘herkes için enerji’ diyoruz"

Türkiye'nin güvenilir bir partner olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, "Bu proje, Azerbaycan’ın tedarikçi ülke pozisyonunu çok daha büyük bier güç katacaktır. güçlendirecek. Yeni pazarlara açılmasını sağlayacaktır. Avrupa’nın kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğini daha da artıracak. Kazan-kazan ve kazan ilkesi ile projedeki bütün tarafların, en önemlisi de bölgesel ve küresel huzurun, istikrarın kazanacağı dünyadaki ender projelerden biri olacaktır. TANAP, başka ülkelerin de katılımıyla gelişmeye ve büyümeye açık bir proje olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan’ın yaktığı ateş yıllar içerisinde büyüyerek farklı medeniyetler arasındaki bağı daha da kuvvetlendirecektir. Biz ‘herkes için enerji’ diyoruz, enerjide ‘barış için paylaş’ diyoruz. Enerjinin küresel barış, huzur ve istikrara sağlayacağı katkılara inanıyoruz. Bölgemizdeki ihtilafların çözüme ulaşması, işbirliğinin artması ve daha öngörülebilir bir enerji geleceği için tüm gücümüzle çaba sarf ediyoruz. Türkiye siyasal istikrarı, güçlü ekonomik yapısı, serbest piyasaları, dinamik pazar avantajı ile küresel enerji projelerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek kapasitedeki dünyadki ender ülkelerden bir tanesidir. Bu alanda gerçekçi, ayakları yere sağlam basan, geleceğe uzanan enerji politikaları ile her zaman muhataplarımıza güven veren bir partner olduk ve olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı: "Ukrayna bu projeye sonuna kadar desteğini veriyor"

Ukrayna'nın Türkiye yanında yer aldığına sık sık vurgu yapan Poroşenko, tarihi güne şahitlik ettiği için mutlu olduğunu belirtti. Hattın önemli kısmının Türkiye'den geçtiğini ve önemli kısmının tamamlandığını belirten Petro Poroşenko, "Ben burada olmaktan dolayı mutluyum. Tarihi bir olayı yerinde görme fırsatı bana da tanındı. TANAP Doğalgaz Hattı açılışı çok uzun süredir devam etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Trans Atlantik Bölgesi'ndeki yerini gözler önüne sermekterdir. Bu konuda bağımlılık artık sona ermektedir. Türkiye ve Azerbaycan kararlığıyla Güney Gaz Koridorunun önemli kolu tamamlanmıştır. Bölgenin tamamı önemli bir güvenliğe sahip olmaktadır. Çünkü gördüğümüz gibi Rusya tarafından bölgedeki enerji sömürüldü. Bunlar başarılı olamadı ve bu doğalgaz hattı bunun göstergesidir" dedi.

Mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek sözlerine son veren Poroşenko, "Avrupa'nın da enerji güvenliği için proje önemli. Gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve güvenirliği için önemli. Ukrayna'ya gidecek hatların çeşitlendirmesi için bu hat önemli. Bunun için Erdoğan'a ve Aliyev'e teşekkür ederim. Aynı zamanda Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği konusunda teşekkür ediyorum. Bu hat Avrupa'nın refahına büyük katkı sağlamaktadır. Ukrayna bu projeye sonuna kadar desteğini veriyor. TANAP'tan doğalgaz elde edebilmek için çalışmalar yapacağız. Bu adımları her zaman destekledik. Ülkemiz bunu rekabetçi çerçevede kullanmaya devam edecektir. Yakın gelecekte çok geniş imkanlara kavuşacağımızı düşünüyorum. Hazar Denizi'nden elde edilecek enerjini sadece Ukrayna'ya değil, tüm bölgeye aktarılmalıdır" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Bu güzel olayda kardeşiniz olarak yanınızda yer almaktan mutluluk duyuyoruz"

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Aksaklı Mahallesi'nde TANAP'ın açılışı gerçekleştiriliyor. Açılışta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ardından konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğinden Aliyev bahsetti. Ben de bir kardeşiniz daha var diyorum. O da KKTC. Bu kardeşiniz Türkiye ve Azerbaycan'da bir acı olursa, oradaki kardeşleriniz yüreklerinde hisseder. Bir sevinç olursa, kardeşleriniz de sevinir. Bu güzel olayda kardeşiniz olarak yanınızda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Hazar Denizi'ndeki kaynakların en uygun şekilde taşınarak Avrupa'ya aktarılması, bölgede güven ortamına da katkı sağlayacaktır. Bu projelere ihtiyaçlarımız vardır. Doğal kaynakları çatışma ortamlarına yer bırakmadan herkesin kazanacağı projeler ile yaklaşmak gerekmektedir. Orta Doğu Bölgesi'nin enerji kaynakları yüzünden başı beladan kurtulmuyor. Doğu Akdeniz'de bulunan kaynaklardan dolayı da gergin ortam meydana gelmektedir. Halbuki Akdeniz'de de ortak akılla kaynakların değerlendirilmesi mantıklıdır. Bugün TANAP'ı ortaya getiren bileşimlerin herkese ilham vermesi en büyük temennimizdir" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı: "Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile Türkiye en iyi dostlukları yürütebilecektir"

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Aksaklı Mahallesi'nde TANAP'ın açılışı gerçekleştiriliyor. Açılışta konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Önemli açılışa davetten dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten son derece önemli stratejik bir bağlantı oluşturulmuş olacak. TANAP açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Başarılı projeyi gerçekleştiren ve bu konuda vizyona sahip olanlara teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’de bir kez daha bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Daha önce de resmi bir ziyarette bulunmuştum. Türkiye ile Sırbistan arasında çok önemli bir başarılı bir ikili ilişki olduğunu belirtmek istiyorum. Özellikle kalkınmanın ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi konusunda karşılıklı güven tesis edildi. Bunun devam edeceğini ve bununla birlikte Batı Balkanların da gelişeceğini düşünüyorum. Eskişehir’de gerçekleştirdiğimiz bu tören, özellikle doğalgaz koridorunun oluşturulması ve TANAP’ın önemini ortaya çıkarıyor. Diğer bölgelerin enerjilerine katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi.

"Türkiye ile Sırbistan arasında güzel bir dostluk kurabileceğimizi düşünüyorum"

Önemli bir işbirliğine imza attıklarının altını çizen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic şunları dile getirdi:

"Doğalgaz boru hattının oluşturulması ile ilgili önemli bir adım atmış oluyoruz. Aynı zamanda bu proje Avrupa’nın bu kısmının enerji bağlantısını da garanti altına alacak ve yatırım ortamını desteklemeye devam edecek. Ülkemize de bu anlamda yatırımları çekeceğine inanıyoruz. Bütün bunlar bizi destekleyecektir. Çok başarılı bir çalışma ile ülkeleri bir araya getirecektir. Sırbistan bu tür projelere katılmaya büyük bir istek duyan ülke. Aynı zamanda bölgemizle ilgili projelere de gerçekleştirmek istiyoruz. Enerji ve sürdürülebilirliği sadece ülkeler açısından değil herkes açısından çok önemli. Bu anlamda TANAP da çok büyük katkıda bulunacak. Bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Burada bulunmamın sebebi Recep Tayyip Erdoğan’ın beni davet etmesi. Kendisini ve Aliyev’i tebrik ediyorum. Türkiye’de bile çok büyük projeleri ile ilgili şüpheleri olan insanlar olduğunu biliyorum. Ben bu kişilere şunu ifade etmek istiyorum. Biz gerçekten Erdoğan’ın birçok önemli işi halkı adına gerçekleştirmiş olmasından dolayı takdir ediyoruz. Bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Sizin liderliğinde Türkiye en iyi dostlukları yürütebilecektir. Sadece Türkiye ile Azerbaycan arasında değil bu çok doğal bir dostluk çünkü. Türkiye ile Sırbistan arasında da çok güzel bir dostluğu kurabileceğimizi düşünüyorum. Birkaç yıl önce düşünülemez bir şeydi bu. Sizin sayenizde Türkiye ile inşa edebildik. Bu çerçevede bunları koruyabileceğimize ve geliştirebileceğimize inanıyoruz. Gelecekte de bunların ilerleyeceğine inanıyorum."