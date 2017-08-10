“Türkiye ve KKTC’de çok fazla ergoterapi mezununa ihtiyaç var”

Prof. Dr. Başustaoğlu yaptığı açıklamada ilk olarak, Sağlık Bilimleri fakültesi bünyesinde; Ergoterapi, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümlerinin olduğunu belirterek, sağlık alanını tek bir çatı altında değerlendirmemek gerektiğini, diğer alanlar ile de birçok ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Başustaoğlu, bünyelerinde bulunan yüksek lisans bölümleri ile de öğrencileri akademik hayata hazırladıklarını ifade etti. Bazı dersler kapsamında projeler verdiklerini söyleyen Başustaoğlu, öğrencilerin bu projeleri kongrelerde sunması için ön ayak olarak, kendilerine akademik kariyer alanında yol açtıklarını vurguladı.

Ergoterapi bölümü ile ilgili açıklamada bulunan Başustaoğlu şunlara değindi;

“Ergoterapi, çok yaygın ve geleceği olan bir bölüm. Şu an ergoterapi mezunu arasanız, parmakla sayılacak kadar az. Fizyoterapide hastayı tedavi ediyorsunuz, ergoterapi'de ise tedaviyi geçip hayata hazırlıyorsunuz. Ergoterapi’nin amacı, hastanın hayatta karşılaşacağı olaylar karşısında kendi kendini eğitebileceği eğitimi vermeyi amaçlar. Fakülte bünyemizde gerçekten iyi akademisyenlerimiz var. İngiltere'den iki, İtalya'dan 1 hocamız var. Bunların dışında yeni sözleşme imzaladığımız akademisyenlerimiz de mevcut. İyi bir altyapımız var. Laboratuvar ortamlarımız var. Mesele laboratuvardan çok yaşamsal eğitimi vermek. Bir merdivenden iniş çıkış gibi, sosyal hayatta kendi kendini eğitebilecek altyapıyı vermek. Mezunlarımızın çeşitli ilaç şirketleri, medikal firmalarda da çalışma imkanları var. KKTC'de ve Türkiye'de devletin açtığı alanlarda yoğun personel ihtiyacı var. Tabii yüksek lisans olanakları da var ama, ağırlıklı olarak sağlık yönetimi için mezun olanlar, hastane idaresinde hastanenin her alanında çalışabilirler.”

Sağlık alanında geleceğini şekillendirmek isteyen üniversite adaylarına yönelik açıklamada da bulunan Başustaoğlu, “Öğrencilerimizin kolaylıkla iş bulabiliyor, sağlık sektörü çok gelişti. Bu konuda özel kurumların çok büyük payı var. İş bulma olanakları çok fazla. Bir öğrencinin sağlık bölümlerini; “ben bunu istiyorum, çünkü bunda çok iyi iş bulma olanağı var” diye seçmemesi lazım. Sağlık alanında çalışacak olan birisi, kendi hayatından, vaktini verebilmeli, gerektiği zaman bu kaynakları, literatürleri takip etmek için parasını da harcayabilmeli. Özetle sağlık gönül işi, başka türlü olmaz” dedi.

