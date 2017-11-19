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Türkiye’de bir ilk olacak!

Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesinde 450 metre uzunlukta, 150 metre yükseklikte ve 210 metre orta açıkla Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü asma köprüsü yapılıyor.

Türkiyede bir ilk olacak!

19 Kasım 2017 13:20

2018 yılında tamamlanması planlanan köprü, bağlantılı olduğu yollarla Siirt'i Şırnak, Van ve Bitlis'e bağlayacak. Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, beraberinde Bitlis karayolları şube yetkilileri ve köprüyü yapan ilgili firma yetkilileri tarafından köprüde incelemede bulundu. Türkiye'de bir ilk olacak konsol viyadüklü asma köprüsünün bölgenin jeopolitik konumunu artıracağını belirten Kaymakamı Şeker, devletin yatırımlarının bölgede hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Devasa köprünün Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni, Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlayan stratejik bir geçiş güzergahı olacağını aktaran Kaymakam Şeker, "Bölgenin en büyük köprüsünün üzerindeyiz. Valimiz Ali Fuat Atik'in gayretleriyle yapılan bu köprü 450 metre uzunluğunda, 150-165 metre yüksekliğinde ve iki ayak açıklığı ise 210 metre olması ile Türkiye'nin en büyüğüdür. Bittiğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesini Doğu Anadolu Bölgesine bağlayacak. İşin büyük bir kısmı bitmiş. Temmuz 2018 tamamlanacak. Köprünün üst genişliği 14 metre ve ikişer metrede yaya geçişi olacaktır. Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bu yol Siirt'i Şırnak, Van ve Bitlis'e bağlantı yolu olacak. Devletimiz bölgenin refah ve huzuru için bölgede önemli hizmetler gerçekleştiriyor" dedi.

Şantiye Şefi Mühendis Servet Işık ise, köprü ve köprünün bağlantılı olduğu yolun Siirt için büyük bir geçiş noktası olduğunu, köprünün bitmesiyle birlikte Pervari'nin canlanacağını söyledi. Köprünün 210 metre ile Türkiye'de en büyük orta açıklıkta asma köprüsü olduğunu belirten Işık, yatırımın büyük bir hızla tamamlanarak halkın hizmetine sunacaklarını aktardı.

Öte yandan, 100 milyon TL tutarındaki köprü yapımında yaklaşık 200 kişi çalışıyor. 

Mehmet Niyazi Deniz - Selami Deniz 

 

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