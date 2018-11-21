“Türkiye'de her 10 bebekten 1'i prematüre doğuyor”

Prematüre bebekler diğer yeni doğanlara göre çok daha ciddi takip gerektiriyor. Bu bebekler ne kadar erken doğarsa o kadar fazla sağlık problemi yaşıyor. Fakat sağlık problemleri, uzmanlaşmış hekimlerin kontrolünde en aza indiriliyor. Ancak bebek, taburcu edildikten sonra bazı enfeksiyonlar, yetersiz beslenme ve bakım nedeniyle birtakım sorunlar yaşayabiliyor diyen Türkiye Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Çetinkaya Prematüre bebek ve gebeliğe dair bilinmesi gerekenleri anlattı.



“3 Aylık Dönem Bizim İçin Çok Önemli”

Prematüre bebeğin 37'inci haftadan daha erken doğduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Çetinkaya, “Prematüre doğumlarda bebeğe ve anneye karşı risk durumları oluyor. Annede gebelik zehirlenmesi olabiliyor veya hiç nedensiz annede bir enfeksiyon varlığında suyu erken gelebiliyor. İkiz gebelikler ya da üçüz gebelikler, prematüre açısından daha risklidir çünkü; onlar daha erken doğabiliyorlar. Bazı üreme tekniklerinde örneğin tüp bebek dediğimiz yöntem ile doğan bebeklerde de erken doğumu daha sık görüyoruz. Annenin hamile kalmadan önce ki ilk 3 ay ve hamile kaldıktan sonra ki ilk 3 aylık dönemi bizim için çok önemli. O dönemde yaşadıkları stres, enfeksiyonlar ve bunlar gibi nedenler de erken doğumu tetikleyebildiği gibi bebekte meydana gelebilecek birçok kalıtsal hastalığa da neden olabiliyor” dedi.



“Prematüre Bebek Bakımının Doğru Ellerde Yapılmasını Çok Önemsiyoruz”

Prematüre bebeklerin çok özel olduklarını ve Türkiye'de her 10 bebekten 1'inin prematüre doğduğunu ifade eden Dr. Çetinkaya, “Prematüre bebekler biz yeni doğan hekimlerinin ellerine doğsun istiyoruz. Çok önemli, çok hassaslar ve gerçekten özel bir bakıma ihtiyaçları oluyor. Çok ciddi kuvöz bakımı ve yine çok ciddi bir tedavi süreçleri oluyor bu sebepten dolayı işi bilen doğru ellerden bakım alsınlar istiyoruz. Prematüre doğacak olan bir bebeğin doğumunda mutlaka çocuk hekimi bulunsun istiyoruz. Dünyaya adaptasyonda sorunlar yaşayabiliyorlar, solunum açısından, kalp açısından desteğe ihtiyaçları olabiliyor. Müdahalenin erken ve doğru zamanda yapılması çok önemli. Tüm bebeklerde olduğu gibi doğduktan sonra ilk 30 saniye onlara vereceğimiz destek hayati önem taşıyor. Bu sebeplerden dolayı prematüre bebek bakımının doğru ellerde yapılmasını çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.



“Bağışıklık Sistemi Daha Olgunlaşmadığı İçin Enfeksiyonlara Çok Açık Oluyorlar”

Prematüre bebeğin sağ salim taburcu edilmesine kadar geçen süreçte birçok sorun yaşadıklarını da ifade eden Dr.Çetinkaya, “Solunum problemleri, kalp problemleri, sinir sistemi ile ilgili, gelişimi ve beslenmesi ile ilgili birtakım problemler yaşayabilirler. Taburcu olup eve çıkabilecek olan bir bebeğin bu problemlerinin en düşük seviyeye indirilmiş, ortadan kaldırılmış olması gerekiyor. Biz ancak bu koşullarda eve taburcu ediyoruz ama en ufak bir risk var ise asla taburcu etmiyoruz. Bütün bebeklerde olduğu gibi enfeksiyon önlemlerinin çok iyi alınmasını istiyoruz. Bebekler eve gittiklerinde onları bekleyen ziyaretçi kitlesi oluyor ki bu bizim hiç istemediğimiz bir durum. Prematüre bebeklerde bağışıklık sistemi daha olgunlaşmadığı için enfeksiyonlara çok açık oluyorlar. Ziyaretçi kitlesi ile gelen virüs, solunum yolu enfeksiyonu, öksüren bir erişkin veya ateşli bir çocukla temas bebekte sadece enfeksiyon olarak kalmayabilir. Zatürreye çevirebiliyor, bronşite çevirebilir veya vücuduna yayılıp genel bir kan enfeksiyonuna neden olabilir. En önem verdiğimiz şey aslında hasta kişiler ile temasını önlemek. Bunun yanı sıra annenin sigara kullanımı bir tek prematüre doğum için değil birçok hastalık için risk faktörü. Sigara tek başına bir bebeğin doğumsal defekt ile doğmasına neden olabilir. Akciğer problemi olabilir, kalp hastalığını tetikleyebilir veya doğduktan sonra daha sık bronşit ya da astım olabilir. Bir annenin gebeliği boyunca sigara kullanması, prematüre olsun olmasın söz konusu dahi olmamalı. Sigara kullanmasının yanında sigara içilen bir ortamda bulunması da bizim için aynı riski taşıyor” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

DUHA ŞEKEROĞLU - MEHMET BAL