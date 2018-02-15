Türkiye’den 58 lise, proje üretmek için eğitim aldı

Türkiye'nin 58 lisesini bir araya getiren Ulusal Bilim kampı Marmara Eğitim Köyü’nde yapılan kapanış töreniyle son buldu. Üç gün boyunca 'Endüstri 4.0', 'Farmakoloji', 'Akıllı Şehir Planlaması' ve 'Temiz ve Yenilenebilir Enerji' konularında eğitim gören öğrencilere katılım belgeleri verildi. Öğrenciler aldıkları eğitimle beraber 10-11 Mayıs’ta yapılacak olan yarışmaya çevre, sağlık ve teknoloji temelli konuları kapsayan projeler üretecek.

"Ülkemizin uluslararası seviyelere çıkmasını için çabalıyoruz"

Ulusal Bilim Kampı’nın kapanış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Bilimlerarası işbirliğini pekiştirmek için sadece doğa bilimlerini veya sadece fen bilimleri almanın yeterli olmadığını söyleyerek, bunlarla birlikte sosyal bilimler, insan ve toplum bilimleri ile sanatında çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Çotuksöken sözlerine şöyle devam etti: "Kişileri sadece belli bir alana odaklanmış olarak değil, farklı alanlardan da beslenmek üzere yetiştirmek ya da yetişmelerine yardımcı olmak son derece önemli görünüyor. Tarihte Farabi, İbn-Sina, örneği verilir, çünkü bu düşünürler ve bilim adamlarının hayat hikâyelerine baktığımızda bilgiyi çok farklı yönlerden edindiklerini görüyoruz. Evrensel insan motifi ile de bir anlamda gençlerimizi geniş bir bakış açısı ile de yetiştirmek gerekiyor. Bir yol çizmemiz veya onlar yollarını çizerken destek vermemiz gerekiyor. İşte bu çalışmada böyle bir arka planın da olduğunu gördüm. Ailelerde artık eskisi gibi değil, beklentileri daha yüksek çocuklarının daha çok verimli bilgili kaynaklarla buluşmasını istiyorlar. Ülkemizin her zaman daha iyi bir noktaya gelmesi için bütün çabamız ve gayretimizle çalışacağız. Ülkemizin uluslararası seviyelere çıkmasını bekliyoruz".

"Bir işi aşk ile yapacaksınız"

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Değirmenci Eğitim Bakanlığı’nın bu projeyi kendilerine laik gördükleri için teşekkürlerini iletti. Değirmenci, "Gelecek Türkiye’sinin öğretmenleri olarak öğrencilere paspas olmaya hazırız. Bir şeyi aşk ile yapacaksınız. Aşk ve merak olmadan heyecan olmadan olmuyor" dedi.

Şehirler için akıllı projeler üretilecek

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi öğrencilerinden Aksel Ünlü, Bilim Kampı'nın çok verimli geçtiğini belirterek şunları ekledi: "Bu üç gün boyunca eğitim aldık. Eğitimlerden sonra İstanbul gezileri yaptık. Eğitimler konusunda teorik ve pratik çalışmalarda yer aldık. Gelecek 2 ay boyunca projelerimizi geliştireceğiz. Arkadaşımla beraber 'Akıllı Şehirler Projesi'nde çalışıyoruz. Bu projenin amacı günlük hayatta şehrimizde meydana gelen sorunları tespit bunlara çözüm sunmak".

10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde her bir kategoride ilk üç dereceye giren projeler Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü’nde sergilenecek ve ardından da düzenlenecek törenle öğrencilere ödülleri verilecek.

