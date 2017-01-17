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Türkiye’nin en büyük İnşaat ve Konut Konferansına geri sayım başladı

Türk gayrimenkul sektörüne yön veren oyuncular, 5. İnşaat ve Konut Konferansında bir araya geliyor.

Türkiyenin en büyük İnşaat ve Konut Konferansına geri sayım başladı

17 Ocak 2017 14:02

Sektörün en seçkin buluşması olarak kabul edilen, 24 Ocak 2017 Salı günü Marriot Hotel Asia’da gerçekleştirilecek olan 5. İnşaat ve Konut Konferansı’nda; gayrimenkul sektöründe yaşanan değişimler, şehirleşme ve çevrecilik, enerji verimliliği, kentsel dönüşüm projelerinin önemi, marka şehirler, pazardaki yeni eğilimler, zorlaşan rekabet koşulları ve çözüm önerileri ve benzeri pek çok konu masaya yatırılacak.
Geçtiğimiz yıl 251 kurumun katılımıyla sektörde kendi rekorunu kıran konferans, bugüne kadar 695 şirketi ağırlayarak Türk gayrimenkul sektörünün en geniş katılımlı konferansı unvanına sahip oldu. Düzenlendiği her yıl büyük ilgi gören Eventuum’un organize ettiği İnşaat ve Konut Konferansı gayrimenkul sektörünün en seçkin buluşması olarak kabul ediliyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen konferansa 170 kuruluştan katılım bekleniyor.

Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, Ağaoğlu Şirketler Grubu İş Geliştirme Başkanı Burak Kutluğ, NEF İcra Kurulu Üyesi Bülent Kozlu Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, Mimar ve Mühendisler Grubu Denetim Kurulu Başkanı Kadem Ekşi, Yiğit IDK Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, Enerji Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güngör’ün katılacağı, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özdil konuşmacı olarak yer alacak.


Eventuum Genel Direktörü Pınar Kopuz düzenlenen konferans ile ilgili “Gayrimenkul ve emlak sektörünün nabzını tuttuğumuz 5. İnşaat ve Konut Konferansı’nda bu yıl da büyük çaplı bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Sektöre yön veren kurum ve kuruluşların deneyimleri ve beklentilerinin aktarıldığı konferans, her yıl daha da ilgi çekici oluyor. Bizler de ekip olarak böylesine büyük çaplı bir organizasyonu düzenlemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
 

Etiketler: İnşaat Ve Konut Konferansı


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