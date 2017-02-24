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Türkiye'nin en çok konuşulan stadyumu açıklandı

Ajans Press, Türkiye'nin en çok konuşulan stadyumlarını araştırdı.

Türkiyenin en çok konuşulan stadyumu açıklandı

24 Şubat 2017 11:14

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylığını açıklayan Türkiye, özellikle geçtiğimiz yıllarda yaptığı stadyum yatırımlarıyla büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'de son 3 yılda 30 tane stat çalışması yapılırken, 11 yeni stadyumun açılışı gerçekleşti. 2017 yılında ise 9 stadyumun daha açılışının yapılması planlanıyor. Konu ile ilgili olarak medya takibi kuruluşlarından Ajans Press, Türkiye'nin en çok konuşulan stadyumlarını araştırdı.

Yazılı basın incelemesinde 2016 yılı başından beri en çok konuşulan stadyumlardan; yapımı geçtiğimiz yıl tamamlanan Vodafone Arena 10 bin 340 haberle Türkiye'nin en çok konuşulan stadyumu oldunu belirten kuruluş, Galatasaray'ın yaklaşık 6 yıldır kullandığı Türk Telekom Arena, 4 bin 722 haberle en çok konuşulan ikinci stadyum oldu. Bursaspor'un yeni stadı Timsah Arena 3 bin 683 haberle konuşulurken Fenerbahçe'nin stadı

Beşiktaş kasasını doldurdu Kartal kasasını doldurdu
Ülker Stadyumu bin 625 habere konu oldu.

Denize dolgu yapılan bir alana inşa edilen Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena ise 601 haberde kendine yer bulurken Konya Büyükşehir Stadyumu 152 haberle konuşuldu. 

Etiketler: stadyum, Timsah Arena, Türk Telekom Arena, ülker stadyumu, Vodafone Arena


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