2016-2017 sezonu için transfer edilen Zane Tamane Letonya’da yaptığı antrenman sırasında sakatlandığını Botaş Spor Kulübüne bildirdi. Bu gelişme üzerine yöneticiler, Tijana Ajdukovic ile sözleşme imzaladı. Ayrıca, Adana Botaş’ın yeni transferi Odyssey Sims yapılan anlaşmaya uymayarak Türkiye’ye gelmeyeceğini kulübüne bildirdi. Kulübün bu oyuncunun yerine de yeni bir oyuncu arayışına başladığı öğrenildi.

Botaş Spor Kulübü’nün, yasal haklarını kullanmak için TBF ve FIBA nezdinde girişimler de bulunacağı belirtildi.