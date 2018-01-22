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Türküsünü Mehmetçik için okudu

Sanatçı İdris Altuner, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz hain kalkışmasının ardından Ankara’da yazdığı ‘Bizim Rabiamız var’ adlı şiirini türkü formatında okuyarak, Afrin operasyonunda olan Mehmetçiğe destek verdi.

Türküsünü Mehmetçik için okudu

22 Ocak 2018 10:02
Türküsünü Mehmetçik için okudu - Tıkla İzle

Altuner, Türkiye’de milletin birlik ve beraberliğinin önemini Ankara’da 15 Temmuz gecesi görerek yaşayanlardan bir tanesi olduğunu ve nifak tohumları ekildiğinde neler olabileceğini gördüğünü anlattı. Kendi yazdığı ve türkü formatında bestelediği Rabia dörtlemesi ile Türk-İslam coğrafyasını anlattığını belirten Altuner, “Önce şiirini sonra bestesini hazırlayıp milletin birliğine bütünlüğüne Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sözlerini içerisine koyarak anlattığımız bir çalışma oldu. Afrin operasyonunun başlanması Türk- İslam coğrafyasında olmuş ve olması muhtemel bir takım olayları da anlattık. Gençlerimizin bu tür eserleri dinleyerek birlik ve beraberlik adına verdiğimiz mesajların daha da önem arz edeceğini düşünüyorum. ‘Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez’ diyor ecdat bu nedenle de birlikteliğimizin önemli olduğunu düşünüyor Afrin operasyonunda da tek bir Mehmetçiğimizin burnu kanamadan dönmesini istiyorum ”dedi.

Altuner, Kırşehir’den dünyaya yayılan Ahi Evran’ın felsefesini de yazıp bestelediği ‘Gülbankı Ahi Evran’ isimli eseri ile anlatmıştı.

Enderhan Öz 

 

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