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Tutuklu Belediye Başkanı Bakırhan’a 114 yıl hapis istemi

Tutuklu Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında 18 kez ’Terör örgütü propagandası yapmak’, 2 kez ’Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek ve yönetmek’ suçlamalarıyla toplam 114 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklu Belediye Başkanı Bakırhana 114 yıl hapis istemi

05 Ocak 2017 13:40

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında 16 Kasım 2016’da evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında iddianame hazırlandı. Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Bakırhan’ın, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 18 kez, ’Terör örgütü propagandası yapmak’, 2 kez ’Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek veya yönetmek’ ve ’Terör örgütü üyesi olmak’ suçlarını işlediği belirtilerek, 114 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Bakırhan’ın Siirt merkez ve ilçelerinde çok sayıda terör örgütü PKK mensubu üyelerinin cenaze törenlerine katıldığına da dikkat çekilen iddianamede, bu cenazeler için belediyenin araç tahsis ettiğini ve buralarda terör örgütü propagandası yapıldığı belirtildi.

İddianamede, Bakırhan’ın ifadesine de yer verildi. Bakırhan ifadesinde, belediye başkanlığı döneminde binlerce cenazeye katıldığını belirterek, Türk, Kürt, Arap veya başka milletten olup olmamasına, siyasi görüşünün ne olduğuna bakmaksızın cenaze araçları tahsis edildiğini, kendisinin de ayrım yapmadan bu cenazelere katıldığını savundu. Bakırhan, "Cenazelerde terör örgütüne lehine slogan atıldığına" ilişkin ise, "Cenaze törenlerinde bu şekilde slogan atılması beni ilgilendirmez" dedi.

(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)

Etiketler: Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, Tuncer Bakırhan


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