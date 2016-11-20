İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına uyuşturucu madde nakliyatı yapılacağı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu madde taşıyacağı yönünde ihbar edilen TIR'a yönelik arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda TIR, Tuzla İstanbul istikameti TEM otoyolu üzerinde seyir halinde görülerek durdurulup kontrol altına alındı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, TIR'ın gizli bölmesine zulalanmış halde 3 bin 42 karton (30 bin 420 paket) kaçak ve bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan S.S. (40) ve S.S. (16) isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

