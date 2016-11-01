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Tuzla'da silah kaçakçılarına operasyon

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Polis kamerasına yansıyan operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Tuzlada silah kaçakçılarına operasyon

01 Kasım 2016 16:00
Tuzla'da silah kaçakçılarına operasyon - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, silah ticareti yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, düğmeye basan ekipler, şebekeye ait adreslere operasyon düzenleyerek ev, iş yeri ve araçlarda arama yaptı. Yapılan baskınlarda değişik çap ve markada 6 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 105 adet fişek ele geçirildi. 

Operasyon anı ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan N. A. (64 ), H.T.(57) ,M.G (30) ve A.K.(45) isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

Cenk İşver
İSTANBUL 

Etiketler: operasyon, silah kaçakçıları


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