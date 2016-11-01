Edinilen bilgiye göre Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, silah ticareti yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, düğmeye basan ekipler, şebekeye ait adreslere operasyon düzenleyerek ev, iş yeri ve araçlarda arama yaptı. Yapılan baskınlarda değişik çap ve markada 6 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 105 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon anı ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan N. A. (64 ), H.T.(57) ,M.G (30) ve A.K.(45) isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Cenk İşver

İSTANBUL