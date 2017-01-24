ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninden sonra üç gün içinde gösterdiği performansla dünyayı sarstı.

Çin'dan Washington yönetimini hedef alan sert bir açıklama geldi. Pekin yönetimi, ABD'yi Güney Çin Denizi'yle ilgili konuşma ve eylemlerinde dikkatli olması için uyardı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın 'Menfaatlerimizi korumak için gerekeni yapacağız' sözlerine yanıt veren Çin, Güney Çin Denizi üzerindeki egemenliğinin tartışılmaz olduğunu vurguladı.

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz medyaya savaş açan ve gazetecileri 'yeryüzündeki en sahtekar insanlar' olarak tanımlayan Trump, yemin törenine 1,5 milyon insanın katıldığını açıkladı.

Ancak, 2009'daki Barack Obama'nın yemin töreninde çekilmiş fotoğraflarla geçen hafta Cuma günü Washington'ı gösteren kareler bu açıklamayı yalanlıyor. Trump'ın yemin töreninde alanda büyük boşluklar göze çarpıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın ilk basın brifinginde medyaya öfke kusması, savaşı daha da büyüttü.

Amerikan medyası, Başkan Trump'ın danışmanlarıyla medya ile ilişkiler konusunda birbirine düştüğünü yazıyor.

Göreve geldiği ilk günde küresel çapta bir protestoya hedef olan ABD Başkanı, milyonlarca kadının hedefindeydi. 600'den fazla kentte sokağa çıkıp yürüyen göstericiler, 'Irkçılığa hayır, Trump'a hayır' sloganları attı.

İSRAİL BAYRAM EDİYOR

Göçmen ve İslam karşıtı açıklamalarıyla bilinen Trump'ın ABD Başkanı olmasına en çok sevinen ülke ise, İsrail oldu. Devir teslimin üzerinden saatler geçmeden Tel Aviv yönetimi işgal altındaki Filistin topraklarında 560 yeni konutu onayladı. İsrail'den "Donald Trump'ın başkan olmasıyla oyunun kuralları değişti. Barack Obama dönemindeki gibi artık ellerimiz bağlı değil" açıklaması geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer ise, yeni başkanın kampanya döneminde verdiği büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağı vaadinin de ilerleyen dönemde masaya geleceğini ilan etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Washington'a davet eden ABD Başkanı'nın ilk görüştüğü isimlerden biri de, Mısır'da iktidarı darbeyle ele geçiren Abdulfettah Sisi oldu.

TİCARET ANLAŞMASI İPTAL

İlk iş olarak Obama'nın sağlık programını iptal eden Trump, ayrıca ülkesini Trans Pasifik İşbirliği Anlaşması’ndan (TPP) çıkaran karara da imza koydu.

12 ülkeyi ilgilendiren anlaşmayı rafa kaldıran Trump, "Ticaret yapmaya devam edeceğiz ancak bire bir anlaşma olacak. Eğer biri yanlış davranırsa biz onlara fesih mektubu göndereceğiz. Ya onlar 30 gün içinde durumu düzeltir ya da biz ayrılırız" dedi.

Henüz imza aşamasında olan TPP, Amerika’nın da katılımı ile hayata geçseydi dünya ticaretinin yüzde 40’ını elinde tutacaktı.

Sosyal medya uygulaması Twitter'ı sıklıkla kullanan ABD'nin 45'inci başkanı, 8 Kasım'daki seçimleri Hillary Clinton'a karşı kazanmıştı.

Kaynak: Milliyet