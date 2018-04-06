Ufka Yolculuk Yarışması 8 Nisan'da yapılıyor

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen Ufka Yolculuk 6'ncı Bilgi ve Kültür Yarışması'nın sınavı, 8 Nisan 2018 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 'Kur'an-ı Kerim ve sünnet bütünlüğü' konusu, 'Sünnet olmadan ümmet olmaz' temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenecek 6'ncı Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'na 690 binden fazla yarışmacı kaydoldu.

En geniş katılımlı sivil yarışma olduğu belirtilen Ufka Yolculuk 6'ncı Bilgi ve Kültür Yarışması; Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı yanında resmi ve özel yüzlerce kurum, kuruluş, kulüp, vakıf ve derneklerin ortaklığında on binlerce gönüllü ile gerçekleştirilecek. Engelliler ve mahkumların katılabildiği yarışma on bir farklı kategoride yapılırken; A, B, C, D, E, F ve I kategorileri Türkçe dilinde, G, H ve K kategorileri Arapça dilinde, J kategorisi ise İngilizce dilinde olacak.

Her kategori sorularının ayrı hazırlandığı yarışma; A kategorisi (10 yaş altı), B kategorisi (10-14 yaş), C kategorisi (14-19 yaş), D kategorisi (19-30 yaş), E kategorisi (30 yaş üstü), F kategorisi/İhtisas kategorisi (Resmi veya fahri din görevlileri), (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler vs.), G kategorisi (Arapça 18 yaş altı), H kategorisi (Arapça 18 yaş üstü), I kategorisi (Türkçe online), J kategorisi (İngilizce online), K kategorisi (Arapça online) olmak üzere 7'den 70'ine herkese hitap ediyor.

Ufka Yolculuk'un internet sitesinden ücretsiz başvuruların yapıldığı yarışmanın yazılı sınavı 8 Nisan 2018 saat 10.00'da yapılacak. Yarışmaya sınıflardan bağımsız olarak internet sitesi üzerinden I (Türkçe online) kategorisinde 8 Nisan 2018 saat: 10.15'de, J (İngilizce online) ve K (Arapça online) Kategorilerinde 15 Nisan 2018 saat: 11.00 ve 18.00'de (UTC) yapılacak.

Kazananlar isterse Umre'ye, isterse dost ülkeye gidecek

Yapılan bilgilendirmede; yarışmanın A, B, C, D, E, F, G, H kategorilerinde birinci olanlar 2 Umre seyahati + 2 bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk + 2 bin 500 lira, ikinci olanlar 2 Umre seyahati + bin 500 lira veya 2 dosta yolculuk + bin 500 lira, üçüncü olanlar 2 Umre seyahati + 500 lira veya 2 dosta yolculuk + 500 lira ödüllerine hak kazanacak. Bu kategorilerde 4-10 arasına girenler ve I, J, K kategorilerinde ilk üçe girenler ise tablet bilgisayar ödüllerini kazanacak. Yarışmada dereceye girenler ise yaşadıkları illerde yarışmayı organize eden proje ortakları tarafından da çeşitli ödüllere layık görülecek.