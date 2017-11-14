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Ülkü Ocakları ve UTESKON’dan madde bağımlılığına karşı farkındalık kampanyası

Ülkü Ocakları ve Uluslararası Ticaret, Eğitim, Sağlık Konfederasyonu (UTESKON) işbirliğiyle Hatay’ın belirli noktalarında uyuşturucu ile mücadele kapsamında sosyal deney çalışması gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları ve UTESKONdan madde bağımlılığına karşı farkındalık kampanyası

14 Kasım 2017 22:45

Madde bağımlısı rolünde iki genç tarafından farkındalık oluşturmak için şehrin en kalabalık noktalarında vatandaşın dikkatini çekerek madde bağımlılığının zararlarını canlı canlı gösterdiler. Vatandaşların meraklı ve endişeli bakışlarında madde bağımlılığı için dikkat çektiler. Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirten Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, 112 ve 155 numaralı çağrı hatlarının kilitlendiğini söyledi. Taşçı, milletin gençliğine sahip çıktığını kaydederek, “Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Olcay Kılavuz beyefendinin açmış olduğu cephedeyiz. Tamda burada sokağın ortasındayız. Türk gençliğinin damarlarındaki asil kanı kirletmemesi adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her platformda bu savaşı vereceğiz. Bu savaşta bize omuz veren UTESKON Genel Başkan Yardımcımız Derya Ülger hanımefendi ile birlikte bu organizasyonu yaptık. Şehrin belli birkaç noktasında bu sosyal deneyi farkındalık oluşturma adına toplumla paylaştık. Çok güzel karelerle karşılaştık. Kimi zaman yardım eli uzandı. 112’nin ve 155’in telefonlarının kilitlendiğinin haberini aldık az önce. Milletimizdebu konuda duyarlı. Farkındalık oluşturma hususunda da bize çok büyük yardımları oldu. Gördük, bu millet gençliğine de sahip çıkıyor. Milletine de sahip çıkıyor. Uyuşturucunun her manada karşısında olduğunu bizlere hissettirdiler. Tüm Hatay halkına, tüm Türkiye halkına Ne Mutlu Türküm Diyene, teşekkür ediyorum” dedi.

UTESKON Genel Başkan Yardımcısı Derya Ülger ise, Hatay halkına teşekkür etti. Olayı endişeli gözlerde izleyen bir vatandaş ise, bu gençleri ilk defa burada gördüklerini belirterek çirkin bir manzara olduğunu ve tam öğrencilerin çıkış saati olduğunu vurguladı. 

Satuk Buğra Güney
 

 

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