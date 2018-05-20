ultrAslan engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

Ultraslan taraftar grubu, engelli gencin sosyal medya üzerinde paylaşılan videosu üzerine harekete geçti. Kısa sürede organize olan Antakyalı Galatasaray taraftarları Baykar'ın evine giderek durum tespiti yaptılar. Önce ev restore edildi, sonra bir mağazaya gidildi çok istediği cep telefonu, klima, koltuk ve maçları izlemek için bir televizyon satın alındı.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan 22 yaşındaki engelli Cuma Baykar, çok istediği televizyona kavuşmanın ve Galatasaray maçlarını izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Ultraslan Antakya Temsilcisi Mustafa Altıok, "Fatih Hocamız Adanalıdır yazın muhakkak Adana’ya gelecektir. Biz buradan Fatih hocamızı Cuma kardeşimizi ziyarete çağırıyoruz" dedi.

Adem Karagöz