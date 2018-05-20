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ultrAslan engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

Galatasaray Spor Kulübünün taraftar grubu Ultraslan Antakya Şubesi, 5 yıl önce iş kazası sonucu felç geçiren ve yatağa mahkum olan 22 yaşındaki Cuma Baykar'ın hayalini gerçekleştirdi. Engelli gencin önce evi restore edildi sonra da Galatasaray maçlarını izlemesi için televizyon alındı.

ultrAslan engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

20 Mayıs 2018 14:39

Ultraslan taraftar grubu, engelli gencin sosyal medya üzerinde paylaşılan videosu üzerine harekete geçti. Kısa sürede organize olan Antakyalı Galatasaray taraftarları Baykar'ın evine giderek durum tespiti yaptılar. Önce ev restore edildi, sonra bir mağazaya gidildi çok istediği cep telefonu, klima, koltuk ve maçları izlemek için bir televizyon satın alındı. 

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan 22 yaşındaki engelli Cuma Baykar, çok istediği televizyona kavuşmanın ve Galatasaray maçlarını izlemenin mutluluğunu yaşadı. 

Ultraslan Antakya Temsilcisi Mustafa Altıok, "Fatih Hocamız Adanalıdır yazın muhakkak Adana’ya gelecektir. Biz buradan Fatih hocamızı Cuma kardeşimizi ziyarete çağırıyoruz" dedi.  

Adem Karagöz

Etiketler: ultraslan

 

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