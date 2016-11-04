Ümraniye Topağacı Mahallesi'ndeki Yedikule Sokağı'nda sabah saatlerinde içinde 3 kişinin bulunduğu 34 MPK 88 plakalı araç 5 metre yükseklikten aşağı uçtu. S.K.'nin kullandığı araçta sürücü bir kişiyi indirdikten sonra araçla geri geri giderken yağmurun da etkisiyle araç hakimiyetini yitirmesi sonucu kaza meydana geldi. Sürücü S.K. ve 2 arkadaşı yara almadan kendi imkanlarıyla aracın içinden kurtulmayı başardı. Ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Aracın düştüğü yerde şans eseri ağaçların bulunması, aracın yakındaki evlere çarpmasını da engelledi.

Kaza sırasında evinde bulunan Engin Karman, "Sabah saat 5'te buradan bir araç geçiyor, dönmeye çalışıyor aşağı uçuyor. Biz evdeydik fakat hiçbir şey duymadık. Sabah uyandık çocuk okula gidiyordu, komşunun çocuğu okula giderken görmüş. Biz evde çocuklarımızla beraberdik şu evin önündeki ağaçlar olmasa Allah korusun mevtaydık. Canımız şu iki ağaca bağlı" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Metin Başar