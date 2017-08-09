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Ünlü jokey son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizde boğulan Türkiye Jokey Kulubü jokeyi Ediz Arslan, mesai arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü jokey son yolculuğuna uğurlandı

09 Ağustos 2017 18:10
Ünlü jokey son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Mudanya’ya bağlı Yalıçiftlik köyde Ketendere sahilinde dün saat 19.00 sıralarında 4 arkadaşıyla denize giren jokey Ediz Arslan (24), dev dalgalar ve fırtına sebebiyle denizde kayboldu. Arslan’ın kaybolduğunu gören arkadaşları hemen sahil güvenlik, jandarma ve arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Dalgıçların gece arama çalışmalarından sonuç elde edilemeyince, aramalar sabaha bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait Degak 11 timi ile dalgıçların yaptığı çalışmayla Ediz Arslan’ın cansız bedeni bulundu.

MESAİ ARKADAŞLARINDAN SON GÖREV

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından cenaze Osmangazi Hipodromu’na getirildi. Mesai arkadaşlarının katıldığı törende Arslan için cenaze namazı kılınıp, dualar edildi. Yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Arslan Mustafakemalpaşa’nın Kabulbaba köyüne defnedildi.

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker 

Etiketler: bursa, jokey


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