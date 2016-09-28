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Üsküdar'da yeni silahlar bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri, sabah erken saatlerde silahların bulunduğu Burhaniye Mahallesi'ndeki boş araziye yeniden geldi. Burada metal dedektörlerle çalışma yapan polis ekipleri, bölgeye iş makineleri istedi. İş makinelerinin de gelmesiyle bölgede kazı çalışmaları da yeniden başladı. Çalışmalarda tabancalar ve tabanca parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil torbalarına konarak, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Çevredeki vatandaşlar o

Üsküdarda yeni silahlar bulundu

28 Eylül 2016 12:00
Üsküdar'da yeni silahlar bulundu - Tıkla İzle

Olay yeri inceleme ekipleri, sabah erken saatlerde silahların bulunduğu Burhaniye Mahallesi'ndeki boş araziye yeniden geldi. Burada metal dedektörlerle çalışma yapan polis ekipleri, bölgeye iş makineleri istedi. İş makinelerinin de gelmesiyle bölgede kazı çalışmaları da yeniden başladı. Çalışmalarda tabancalar ve tabanca parçaları ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil torbalarına konarak, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Çevredeki vatandaşlar olaydan dolayı yaşadıkları şaşkınlıkları dile getirdi. Bir mahalle sakini, "Burası zamanında patika bir yoldu. Daha sonra beton yola çevrilmiş. Tabii güzel olmuş demiştim ama bu olay yaşanınca şaşırdım. Bu tabancaların elle gömülmesi mümkün değil, muhtemelen dozerlerle falan yapılmış olabilir. Yaşananlara şaşırdım" diye konuştu.

Mustafa Esen
 

Etiketler: silah, üsküdar


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