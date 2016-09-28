Üsküdar Burhaniye Mahallesi 4.Murat Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide yapılan bir ihbar üzerine polis ekipleri kazı çalışması başlatmış, toprağın altından yaklaşık 250 adet işlevini yitirmiş kuru sıkı tabanca çıkmıştı. Toprağa gömülü başka tabanca olması olasılığına karşı ekiplerin kazı çalışması sürerken, mahalle sakinleri de şaşkınlıklarını dile getirdi.

Arazinin uzun yıllardır boş olduğunu belirten Recep Yağcı isimli bir mahalle sakini, “Burası önceden çıkmaz sokaktı. Daha yeni yol açıldı. Çok şaşırdık. Çocukluğumdan beri boş arazi. Hafriyat dökerlerdi” dedi.

Bir başka mahalle sakini ise şu ana kadar boş arazide kazı yapılmadığını belirterek, “Kazı yapılmadı. Kentsel dönüşüm yok, imar yok burada. Kaçak hafriyat döküyorlardı ” diye konuştu. Öte yandan polis ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmalarının ardından incelemeler sona erdi.

Murat Solak

İSTANBUL