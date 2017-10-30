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Üst düzey komutanların Akıncı Üssü'ne götürme görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında bulunan üst düzey komutanların darbeciler tarafından Akıncı Üssü'ne götürülme görüntüleri ortaya çıktı.

Üst düzey komutanların Akıncı Üssüne götürme görüntüleri ortaya çıktı

30 Ekim 2017 20:04
Üst düzey komutanların Akıncı Üssü'ne götürme görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bazı darbeci askerlerin koşuşturdukları görülürken, üst düzey komutan olduğu belirtilen 3 kişi darbeci askerlerce elleri kelepçeli halde götürülüyor.

Dava dosyasında yer alan bilirkişi raporunda komutanların Akıncı Üssü'ne götürülmek üzere helikoptere bindirildikleri belirtildi. Raporda ayrıca, Genelkurmay çatı davasında tutuklu bulunan eski Kurmay Yüzbaşı Oktay Felekoğlu'nun derdest edilen komutanların arkasından geldiği belirtilerek, "Bölgede bulunmakta olan bir özel kuvvet mensubu askere sarıldığı, helikopterin yanına kadar geldiği, daha sonra araç park yeri önünde beklediği görüldü" ifadeleri kullanıldı. 

Abdullah Sarica
 

Etiketler: darbe, fetö

 

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