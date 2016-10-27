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Üvey babasını öldüren kıza hapis istemi

Bursa’da, annesini darp ettiği iddiasıyla üvey babasını bıçaklayarak öldüren ve mahkeme tarafından ev hapsi cezasıyla serbest bırakılan genç kız hakkında, 12 ile 18 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

Üvey babasını öldüren kıza hapis istemi

27 Ekim 2016 10:50

Olay, 2 Haziran Perşembe günü Başaran Mahallesi Gümüş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Vural (41) ile 3 buçuk yıllık dini nikahlı eşi Cemile T. arasında yatak odasında tartışma çıktı. Sesleri duyan Cemile T.’nin kızı Fatma T. (20), üvey babasının annesini darp ettiğini görünce mutfaktan ekmek bıçağını alıp, üvey babasını karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Vural, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vural ile Cemile T.’nin bir fabrikada çalıştığı, Fatma T.’nin ise işsiz olduğu öğrenildi.

Genç kız, savcılıktaki ifadesinde, “Üvey babam annemi ve beni 3 buçuk yıldır darp ediyordu. Dün ise üvey babam dövdüğü annemin boğazına makas dayamıştı. Ayırmak isterken bana da tokat attı. Ben de kendimi kaybettim. Masadan aldığım bıçak ile onu bir kez yaraladım. Pişmanım” dedi.

‘Kasten adam öldürmek’ suçundan adliyeye sevk edilen genç kız, 'meşru savunma ve zorunluluk sonucu suçun işlendiği' kanaatine varılarak, elektronik kelepçeli olarak ev hapsi cezasıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet savcısı, Fatma T. hakkında iddianameyi hazırladı. İddianameye göre, Fatma T. hakkında ‘haksız tahrik altında adam öldürmeye sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak’ suçundan TCK 87/4 maddesi gereğince, 12 ile 18 yıl arasında istenen hapis cezasıyla Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Ahmet Faruk Çabuk
BURSA


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