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Üvey babasının öldürdüğü Ahmet’i sınıf arkadaşları uğurladı

İzmir’in Menemen ilçesinde kayıp ihbarında bulunulmasının ardından bir hafta sonra üvey babası tarafından öldürülerek su kuyusuna atıldığı ortaya çıkan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun, öz babasının memleketi olan Manisa’nın Yunusemre ilçesinde toprağa verildi. Son yolculuğuna uğurlanan Ahmet’i sınıf arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Üvey babasının öldürdüğü Ahmeti sınıf arkadaşları uğurladı

21 Şubat 2017 20:49

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından öz babasının memleketi olan Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Köseler Mahallesine getirilen Ahmet Coşkun için cenaze töreni düzenlendi. Köseler Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip Ahmet Coşkun’un naaşı omuzlara alınarak mahalle meydanında bulunan musalla taşının üzerine konuldu.

Burada kılınan cenaze namazına Ahmet’in öz babası Mustafa Ali Coşkun, teyzesi Esma Koç, akrabaları, eski sınıf arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sırasında Ahmet’in ortaokul döneminde aynı sıraları paylaştığı sınıf arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, tabut başında dua ettiler. Ahmet’in öz babası Mustafa Ali Coşkun, tabut başında taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta zorlandı. Ahmet’in teyzesi Esma Koç ise uzun süre tabut başında gözyaşı dökerek, “Kanaryam annenin yerine de seni öpeyim. Ne olur azıcık yüzünü göreyim” diye ağıt yaktı. Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Coşkun’un cenazesi gözyaşları arasında omuzlara alınarak, mahalle mezarlığına defnedildi.

Eski sınıf arkadaşları yalnız bırakmadı

Ahmet’in ölüm haberiyle birlikte çok üzüldükleri ve yıkıldıklarını belirten eski sınıf öğretmeni Sidal İlbay Akın, “Ahmet böyle bir sonu hiç hak etmiyordu. Okul arkadaşları da burada. Bir haftadır hep birlikte kendisine zaman ulaşacağız, ne zaman bulunacak diye beklerken sonunda kötü bir haberle karşılaştık. Dersleri çok iyiydi. Arkadaşları kendisini çok seviyordu. Dersleri çok iyiydi. Arkadaşları onu çok seviyordu” dedi.
Eski sınıf arkadaşları da Ahmet’in hak etmediği bir son ile karşılaştığını belirterek, adaletin yerini bulacağını vurguladı. Arkadaşları Ahmet’in çok iyi bir çocuk olduğunu ifade ederek, kendisinin karıncayı dahi incitmeyen bir yapısı olduğunu kaydettiler.

Su kuyusuna atılırken hayattaymış

Öte yandan Ahmet’in ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Ahmet’in üvey babası M.M. tarafından başına keser sapıyla vurulduktan sonra bilincini kaybettiği ve Ahmet Coşkun’un su kuyusuna atılırken, hayatta olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ahmet’in kafatasında çatlak, beyninde de kanama oluştuğu öğrenildi. 

Abdülaziz Baydilli - Önder Aydın
 

Etiketler: Ahmet Coşkun, manisa, otopsi


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