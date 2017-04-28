Diğer
Kategoriler

Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini boğarak öldürdü

Bursa'da uyuşturucu bağımlısı bir genç, tartıştığı annesini boğarak öldürdü.

Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini boğarak öldürdü

28 Nisan 2017 07:26
Uyuşturucu bağımlısı genç, annesini boğarak öldürdü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay gece 02.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya sokakta meydana geldi.

Uyuşturucu bağımlısı Aykut S.(24) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı annesi Nevin S.(55) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle annesinin boğazını önce bir örtüyle sıkan Aykut S. boğuşarak kurtulmaya çalışan annesini elleriyle boğarak öldürdü.

Annesini öldürdükten sonra sokağa çıkarak 'Annemi öldürdüm' diye bağıran katil zanlısı çevrede bulunan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen ekipler Nevin S.'nin cansız bedeniyle karşılaşırken yaptıkları incelemede boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Aykut S. ekipler tarafından polis merkezine götürülürken olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Nevin S.'nin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Adam yaralama ve uyuşturucu madde suçlarından girdiği ceza evinden yeni çıkan uyuşturucu bağımlısı Aykut S.'nin ağabeyinin de 10 yıl önce aynı evde kendini astığı öğrenildi.

Şüpheli Aykut S.'nin ilk alınan ifadesinde annesinin kız arkadaşı ile olan ilişkisini onaylamadığını, bunun için istihareye yattığını ve gördüğü rüyanın etkisiyle annesini öldürdüğünü belirtti. 

Yusuf Ali Arslan
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!